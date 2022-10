Avance de ‘Amar es para siempre’ con un secreto al descubierto: lo que ocurrirá del 10 al 14 de octubre

En los próximos capítulos de Amar es para siempre los protagonistas no estarán preparados (o sí) para descubrir uno de los secretos más esperados.

Los vecinos de la Plaza de los Frutos van a tener que estar muy atentos esta semana del 10 al 14 de octubre (el miércoles o habrá capítulo) porque pueden encontrarse con cualquier sorpresa a la vuelta de la esquina..

Te contamos con más detalle lo que está por llegar a la exitosa serie de Antena 3 que se emite de lunes a viernes, a partir de las 16:30 horas:

Capítulo del lunes, 10 de octubre

Cristina oculta a los Gómez la situación de Ciriaco, pero transmite a Andrea su deseo de saber de ella. ¿Nieves hará algo al respecto? Carballo cree encontrar pruebas que confirman la inocencia de Jacinto Valdés al tiempo que Luján descubre una mancha en la heroica vida de Laureano Sancho.

Benigna asume el mayor de los retos: reconciliar a Visi y Mari Valle. Rocío alecciona a Paz sobre su hijo, consiguiendo lo imposible: que la Hidra de Maravillas se una a Pelayo Gómez.

Capítulo del martes, 11 de octubre

Andrea envía una carta de despedida a Ciriaco. Sancho declara la guerra a Molinero y presenta en sociedad a Cristina y Quintero.

Carballo lidia con un giro inesperado en el caso de Valdés. Benigna trata de reconciliar a Visi y a Mari Valle. Nieves carga contra Ricardo y Samuel.

Capítulo del jueves, 13 de octubre

Los Gómez no saben cómo manejar la situación ahora que saben lo mal que lo está pasando Ciriaco en la cárcel. Ricardo está dispuesto a preparar una celebración inolvidable para festejar su aniversario de bodas ajeno a que Nieves sigue manteniendo una relación paralela con Samuel.

Visi no sabe cómo decirle a Mari Valle que va a ser Benigna quién le acompañe en la operación. Gracias a la publicidad de Only Men, Lorenzo recibe una importante oferta para protagonizar una película de Garci… que no le hace tanta ilusión como pensaba. Hugo sospecha que Ignacio maltrata a Marcos.

Capítulo del viernes, 14 de octubre

Cristina da un ultimátum a Ciriaco: debe contarle dónde estaba el día que murió Ana Mari. Marcelino oculta a su familia que ha descubierto el adulterio de Nieves. Visi sufre un nuevo revés: su operación ha sido retrasada sin fecha.

Luján insta a Barros a dejar de lado las investigaciones que le recuerdan a su padre. Sancho vuelve a proponer a Cristina como nueva líder de la API.