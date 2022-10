‘Let There be Drums!’: el documental que resalta el gran papel de la batería en las grandes bandas musicales

La importancia de la batería dentro de una banda de rock es algo que no se le escapa a nadie, pero en muchas ocasiones no se le da ni el protagonismo ni el valor que se le debe dar. La historia de la música está repleta de solos antológicos como Moby Dick (1969) de Led Zeppelin, My Generation de The Who (1965) o The End de The Beatles (1969), canción que incluye el solo de Ringo Strarr, pero también de los otros componentes de la banda (solos de guitarra). Muchas veces no sabemos cómo vive un baterista este instrumento. Let There be Drums! nos sacará de dudas.

Su estreno está previsto para finales de octubre, en concreto el día 28 y estará disponible tanto en cines como en Apple TV+ y Amazon Prime Video. Dirigido por Justin Kreutzmann, hijo del baterista de The Grateful Dead, Bill Kreutzmann, que a su vez es productor de la cinta junto a Mickey Hart.

Let There Be Drums | Trailer | Laemmle [Theatres]

Justin Kreutzmann puso nombre al largometraje en honor al instrumental compuesto en 1961 por el gran baterista estadounidense Sandy Nelson. La cinta muestra el papel tan importante que tiene la batería como instrumento fundamental en las grandes bandas de rock y en la música en general y cómo la música pasa de generación en generación. De hecho, la pasión por este instrumento la han heredado a nivel profesional por ejemplo Zack Starley, hijo de Ringo Starr y Jason Bonham, hijo de John Bonham de Led Zeppelin.

La última entrevista de Taylor Hawkins

En Let There be Drums! podremos ver también la que fue la última entrevista grabada de Taylor Hawkins, batería de la banda estadounidense Foo Fighters y fallecido a los 50 años el pasado 25 de marzo en Bogotá (Colombia). Hawkins fue hallado muerto en su hotel horas antes de la actuación del grupo en el Festival Estéreo Picnic en la capital colombiana.

Además, el film contará con la presencia de bateristas tan emblemáticos como: Ringo Starr de The Beatles, Stewart Copeland de The Police, Stephen Perkins de Jane's Addiction, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, o Matt Sorum , ex-baterista de Guns N' Roses, entre otros muchos. Todos narran sus experiencias en el mundo de la música y su pasión por este instrumento.

Para Kreutzmann, la idea de hacer la película Let There Be Drums! "fue como un regalo", dijo literalmente el director en un comunicado. "Comenzó el día de Navidad de 1977 cuando me regalaron una cámara de película Super-8. Las primeras películas caseras que filmé fueron de mi papá en el escenario de Winterland en San Francisco. Fueron fotografiados desde mi perspectiva, sentados justo detrás de él en la plataforma del tambor para que pudiera vigilarme durante las actuaciones de The Grateful Dead. Los tambores, y los bateristas que los tocan, han sido un componente importante de toda mi vida".

El documental ha sido producido por AOMA Sunshine Films, compañía que produjo en 2017 el documental de la mítica banda de rock The Grateful Dead, Long Strange Trip y que llegó a estar nominado a un premio Grammy a la mejor película musical en su 60ª edición. En él, podemos ver el punto de vista particular que tienen los miembros de la banda estadounidense sobre la muerte.

Si quieres pasar un buen rato entre platos, bombos, cajas, timbales y herrajes, este documental promete cumplir con tus expectativas o incluso superarlas. Anota la fecha en el calendario porque el próximo 28 de octubre el plan se llama Let There be Drums!