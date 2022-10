Manga Barcelona tendrá figuras exclusivas de Dragon Ball Z y One Piece de Tamashii Nations

Como viene siendo habitual en las convenciones de prestigio, Manga Barcelona tendrá productos exclusivos que sólo podrás conseguir allí (o desde casa, luego hablamos).

Tamashii Nations, uno de los fabricantes de figuras más importantes de Japón, archi-conocida por su sería de figuras articuladas Figu-Arts S.H., repite la estrategia de las últimas San Diego Comic-Con y New York Comic-Con y presenta hoy a través de sus redes los modelos de figuras exclusivas para el Manga Barcelona.

Los asistentes al próximo Manga Barcelona podrán hacerse con ediciones especiales de Goku SSJ2, Bu, Androide 16 y el mismísimo Dragón Shen-Ron, en el mismo stand de Tamashii Nations previa compra online (hasta terminar existencias). Todas ellas de la sería Figu-Arts S.H.

Figuras exclusivas del Manga Barcelona. / Tamashii Nations

Los seguidores de One Piece también están de enhorabuena y es que habrá dos figuras de la serie Figuarts ZERO (estás son tipo estatua, no articuladas) para ellos; MONKEY.D.LUFFY -GEAR4 LEO BAZOOKA- Special Color Edition y CHARLOTTE KATAKURI -MOCHITSUKI- Special Color Edition.

Figuras exclusivas de Manga Barcelona. / Tamashii Nations

Contra la norma habitual, Tamashii Nations habilita también la pre-compra online para aquellos españoles que no vayan a visitar el Manga Barcelona, que podrán pagar un suplemento de 6 euros para recibir las figuras en casa. Eso sí, llegarán a partir del 19 de Diciembre, unos días después del evento en Barcelona (9-11 Diciembre) pero todavía a tiempo para celebrar la Navidad.

Aunque todavía se desconoce el precio de las figuras (conocido el precio habitual, "agárrate que vienen curvas"), la pre-venta online comenzará el próximo lunes 17. Tenéis una cuenta atrás en la web oficial y podéis suscribiros a la Newsletter para estar al tanto de todo. ¡Suerte!