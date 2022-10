El día que Backstreet Boys anularon su show en Madrid por exceso de fans: “Nunca nos había pasado”

El 12 de Octubre de 1997, todo estaba preparado para el concierto de Backstreet Boys en Madrid. Gratuito, al aire libre… y con la 'boy band' convertida en un fenómeno mundial. Horas antes, se suspendió. No hubo más remedio que rendirse a la evidencia. La avalancha, principalmente de adolescentes, que colapsaba las calles, ponía en riesgo su seguridad. "Sentimos decepcionar a nuestras fans, estamos abrumados y agradecidos por esta respuesta multitudinaria", declaró la banda. Y añadió: "Sí, esta es la primera vez tenemos que cancelar un show debido al exceso de público".

A nadie se le ocurrió

Eran los años de mayor efervescencia de Backstreet Boys. Ya con su debut internacional en 1996, el grupo norteamericano había alcanzado una enorme fama. El siguiente, Backstreet's Back (1997), fue una prolongación de su éxito mundial. Sus tres singles - Everybody, As long as you love me y All I have to give - se convirtieron en los más exitosos y memorables de su carrera. Solo habían pasado dos meses de su publicación cuando se anunció, por sorpresa, un concierto gratuito, al aire libre, en el corazón de Madrid.

El 12 de Octubre de 1997, a las 18:00 horas, Backstreet Boys presentarían en directo las canciones de su segundo álbum en la Plaza de los Mostenses. Estaba previsto que asistieran entre 5000 y 7000 personas. A nadie se le ocurrió que, ya la noche anterior al evento, empezaran a congregarse fans - madrileñas y llegadas desde todos los puntos de España - para asegurarse un buen sitio donde poder ver a sus ídolos.

"Abrumados y agradecidos por esta respuesta multitudinaria"

El gran despliegue policial no fue suficiente. A las 12:00 del mediodía, seis horas antes de la actuación, "se había rebasado ampliamente la cifra de 7000 personas, el máximo de asistentes previsto". La Delegación del Gobierno decidió suspender el concierto. A las 12:00, en el Hotel Villamagna, se celebró una rueda de prensa en la que se anunció: "comunicamos oficialmente la suspensión del acto que estaba previsto para esta tarde… el motivo es, estrictamente, de seguridad".

Cientos de fans esperando a la banda el 12 de octubre de 1997 en Madrid / Getty Images/DOMINIQUE FAGET

El grupo al completo asistió al encuentro con los medios. Nick Carter, Howie Dorough, A.J. McLean, Brian Littrell y Kevin Richardson, dijeron que se sentían "muy tristes, porque las fans han estado esperando mucho tiempo para ver la actuación". También estaban abrumados: "Habíamos prometido hacer un show y aquí estamos… pero hay mas gente de la esperada y nos preocupa la seguridad de la gente, no queremos que nadie sufra ningún daño. Lo lamentamos muchísimo, pero es preferible cancelar el concierto. Sentimos decepcionar a nuestras fans. Estamos abrumados y agradecidos por esta respuesta multitudinaria. Os queremos, gracias por vuestro apoyo".

"Nunca nos había pasado algo así"

"No podemos creer que haya venido tanta gente a nuestro show", reconocía el grupo. Y confesaba que era la primera vez que les ocurría algo así. "Muchas veces hemos tenido de parar un concierto y pedir a las fans que se abalanzaban sobre el escenario, que se apartaran y se tranquilizaran. Pero esta es la primera vez tenemos que cancelar un show debido al exceso de público".

Tal y como publicaba El País en su edición del 12 de Octubre: "A las chicas españolas les queda el consuelo de haberse convertido en las primeras fans de la banda capaces de parar un concierto. "Nunca nos había pasado algo así", confesaba Howie. Algunas, quinceañeras, explicaban la razón: "Es que a nadie se le ocurre organizar esto en la calle'".

"Recuerdo a las fans, estaban súper locas"

Cuando supieron que no habría concierto, la reacción fue la esperada. Los gritos, llantos, insultos o empujones a la policía, además de las carreras de un lado a otro, se sumaban a los mareos, desmayos, lipotimias o ataques de ansiedad que previamente había atendido el SAMUR. "Podía haber ocurrido una auténtica desgracia: las chicas que esperaban en la primera fila empezaban a asfixiarse con las vallas por la presión de las que estaban al final", explicaba a El País un portavoz municipal. Poco a poco se fueron dispersando.

Cuando en 2014 Tony Aguilar entrevistaba al grupo para LOS40 y les preguntaba '¿Qué recordáis de la primera vez en España?', BSB respondió: "Bueno, la primera vez en España recuerdo a las fans, estaban súper locas".

"Sin vosotras, los Backstreet Boys no serían lo que son"

Nunca más se volvió a planificar una actuación de los Backstreet Boys en la calle. El grupo prometió regresar pronto, "pero en un recinto cerrado, en el que quepan 15000 personas o las que sean necesarias". No fue hasta Abril de 1998, cuando se les pudo ver en España. Valencia, Barcelona y Madrid fueron las ciudades elegidas de su 'Backstreet's Back Tour'.

Veinticinco años después de aquel nefasto 12 de Octubre, aquellos cinco chicos veinteañeros son hombres maduros, casados y con hijos. Y aquellas adolescentes enfervorizadas, son hoy mujeres adultas. Muchas de ellas, siguen siendo fieles seguidoras de la banda que idolatraron antaño y no faltan a uno solo de sus conciertos. Y los 'chicos de la calle de atrás' también son leales a su publico español.

Cuando el 4 de Octubre de 2022, su 'DNA World Tour' llegó al Wizink Center de Madrid (dos días después lo haría al Palau Sant Jordi de Barcelona), las primeras palabras de Brian Littrell a las 15.700 personas que llenaban el recinto fueron: “¡Hola Madrid!. Sin todas vosotras acompañándonos durante este tiempo, los Backstreet Boys no serían lo que son".