Rigoberta Bandini desvela los significados más profundos de ‘La Emperatriz’

Rigoberta Bandini lanzó el pasado 7 de octubre su nuevo disco, La Emperatriz. Se trata de su primer disco después de participar en el Benidorm Fest. Está formado por 12 canciones que nos van transportando a diferentes temas como la maternidad, la pandemia o el amor. Ha sido en una entrevista donde ha desvelado algunos detalles sobre el título, por qué Fiesta no está en el repertorio o lo que quiere hacer en su descanso.

Ahora que ha lanzado el proyecto va a llevar a cabo una presentación que comenzará este 11 de octubre en Alicante y pondrá el broche final el 23 de diciembre en Zaragoza. Sin embargo, en 2023 se tomará un año sabático en el que quiere, principalmente, componer y disfrutar de su música: “Echo de menos la libertad de no tener la necesidad de lanzar cosas. Que a veces he tardado 6 meses en sacar un single, creo que se ha notado, pero no sé. Intento escucharme en esto. Estamos terminando una etapa con esta gira que hemos preparado y que va a ser la polla. Con esta gira acaba una etapa: lo siento muy firmemente”.

Detalles de La Emperatriz

El álbum está teniendo una gran acogida por parte del público, quien alaba las diferentes canciones y el orden en el que las presenta. Sin embargo, sus seguidores se han dado cuenta de que `Fiesta´ no está dentro, algo que ha molestado mucho a su familia. “Me metió una bronca mi madre… Se me quedaba fuera, es un single de pandemia, me representa y la seguiré tocando, pero no entraba en este álbum. Cayó en el último minuto, pero tenían que ser 12 canciones. El número 12 tiene mucho poder espiritual. Y tampoco quería que el disco fuera un cóctel de todo lo que había sacado, quería que tuviera su propia coherencia”.

También ha explicado lo que significa `Tú y yo´, un tema lleno de sentimiento y cariño que esconde un gran significado: “‘Tú y yo’ la compuse en ese momento de toque de queda, que ya se nos ha olvidado, pero era una vida rarísima. La sensación de no saber si al día siguiente podrías salir. No sabías si tu pareja iba a ser positivo y tendríais que pasar 15 días separados”, comienza a relatar Bandini. Además, después de todo lo que hemos vivido, a la artista le cuesta mucho comprender quién era antes: “‘Tú y yo’ nace de ese contexto. ‘La emperatriz’ dice que «me he olvidado de quién fui antes de subirme al toro». A veces tengo que hacer un esfuerzo para recordar a la Paula Ribó previa a todo esto. Es que está siendo muy fuerte…”.

Un título muy característico para ella

La Emperatriz es un nombre que para Rigoberta tiene un gran significado más allá de lo que su público comprende, ya que usó las cartas del tarot para representar el álbum. Sin embargo, muchos han bromeado con que debería haberse llamado “emperratriz”, aludiendo a uno de sus temas. “La perra está dentro de la emperatriz. Yo soy muy perra. Todo lo que significa la palabra «emperatriz», la carta del tarot… representaba este disco. Hubo una etapa en que me rallé porque es un título muy serio para ser yo. Pero tiene el juego de que la emperatriz es la reina del mundo, pero a la vez juega con el universo. No soy yo, es el poder femenino, es mi abuela, es mogollón de cosas”, concluye la cantante.

Y tú, ¿ya has visto estos destalles?