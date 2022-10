Jamie Lee Curtis vuelve a ‘Halloween: El Final’: “Aunque Laurie esté tatuada en mí, habrá que taparla bien”

Si hablamos de actrices comprometidas, hay que hablar irremediablemente de Jamie Lee Curtis. La estadounidense lleva más de 44 años dedicándose -entre otros muchos y celebrados papeles, claro- a dar vida a Laurie Strode, la némesis de Michael Myers en la franquicia Halloween. El 14 de octubre estrena Halloween: El Final, y la actriz ha hablado con LOS40 para contarnos algunos detalles sobre la película y su carrera.

Empezó enfrentándose al cruel asesino en 1978, cuando apenas tenía 19 años; y desde entonces sus emociones en set no han cambiado. Según nos contó, al volver al set en 2018 sintió todo lo que sintió la joven Jamie: "Yo lo siento igual, excepto que estoy algo más mayor, y me canso más rápido, ya sabes, es más difícil para mí encajar los golpes. Pero más allá de eso, me siento igual".

Eso sí, obvió todas las películas que hay entre 1978 y 2018. Entre esas fechas sale en otras cuatro entregas de la saga, unos títulos que se decidieron ignorar de cara a establecer una línea temporal más sencilla para los fans. Y, de hecho, ella lo tiene muy claro: "Primero, nunca he visto ninguna de esas películas. La línea temporal de esta tiene sentido para mí. 1978, 2018, 2021, 2022. Están enlazadas emocionalmente, mentalmente, cronológicamente, históricamente… Están unidas. Así que no, no, no sé ni de qué estás hablando", contestó, con su habitual humor.

Un futuro... ¿Con Guillermo del Toro?

Algo que los fans de Jamie sabrán es que no soporta las películas de terror. Siempre ha dicho que se asusta fácilmente, por lo que el hecho de que protagonice la saga Halloween siempre ha sido algo muy inesperado para los espectadores. Eso sí, no volverá a hacer una película de como su eterno papel: "Soy mucho más que Laurie Strode, en ese género. Aunque esté tatuada en mí, habrá que tapar el tatuaje muy bien".

Y es que, pese a aborrecerlo, no niega volver al género de terror: "No me veo haciendo otra película de Halloween, pero, hay directores maravillosos que me encantaría… Guillermo del Toro, ¿Hola? ¡Llámame! Hay profesionales geniales con los que me encantaría colaborar". Aunque ahora el director esté inmerso en sus dos proyectos para Netflix, ¿quién dice que no surja efecto esta petición y la veamos corriendo delante de un Fauno?

Sea cual sea el plan que el destino le tiene preparado en futuros proyectos cinematográficos, lo cierto es que Jamie Lee Curtis volverá a ser Laurie Strode una última vez en Halloween: El Final. Michael Myers y su personaje se enfrentarán por última vez al duelo que tantos años ha costado acabar, teniendo un final que promete dejar toda la saga patas arriba. ¿Todo listo para el final de Halloween? Nos vemos en Haddonfield.

Halloween: El Final se estrena el 14 de octubre exclusivamente en cines.