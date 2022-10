Backstreet Boys, Rihanna, Pablo Alborán, Marta Sánchez y otros Nº1 de la lista esta semana

Como cada semana nos zambullimos en la historia de LOS40, que es, al fin y al cabo, la historia de la música en España, y recordamos canciones que fueron número uno por estas fechas. La Maquina del Tiempo viene esta vez muy equilibrada, con artistas nacionales, internacionales, chicos, chicas e incluso una boy band que marcó a toda una generación. Pero empezamos rescatando el número uno de hace un año. El 2 de octubre de 2021 accedían al primer puesto The Kid Laroi y Justin Bieber con Stay; fue la primera de las dos semanas no consecutivas que este single estuvo en lo alto. Y el segundo número uno para The Kid Laroi ese año, pues en junio lo había conseguido con Without you.

En 2017 quien mandaba en la lista a primeros de octubre era Pablo Alborán y No vaya a ser, de su cuarto álbum, Prometo, que fue seis veces platino en España (240.000 copias vendidas). Mientras que en 2012, hace diez años, el líder fue Flo Rida con Whistle, la canción del silbidito.

El 6 de octubre de 2007 Rihanna sumó su tercera semana consecutiva en el número uno con su himno Umbrella, junto a Jay-Z. Recordemos que este sencillo, que celebra la amistad, fue número uno cuatro semanas seguidas y una más en noviembre. Y de una diva internacional a una diva de tierras españolas: Marta Sánchez. Martísima alcanzó el puesto de honor de LOS40 el 5 de octubre de 2002, hace veinte años, con Soy yo, uno de sus títulos inconfundibles.

En 1997, concretamente el 4 de octubre, el número uno fue para Backstreet Boys con Everybody (Backstreet’s back). La grabaron originalmente para su primer álbum, pero a los jefes de su discográfica les chirrió que debutaran con una canción que decía “Backstreet regresa”, por lo que esperaron unos meses, hasta la reedición de su primer disco en Estados Unidos y el lanzamiento del segundo en el resto del mundo para publicarla. El éxito fue apoteósico: número 4 en Estados Unidos y número 3 en Reino Unido. La semana pasada actuaron en España. Y despedimos la sección con La vida empieza hoy, de Sergio Dalma, que se coronó en la lista el 3 de octubre de 1992, hace treinta años.