Aitana revoluciona México y cosecha nuevos éxitos gracias a ‘Quieres’ y ‘Formentera’

Aitana lleva un par de días fuera de nuestro país y ya se ha ganado el cariño de sus fans latinoamericanos. La cantante comenzó el pasado 11 de octubre su gira en Guadalajara (México) por todo lo alto, donde dio el pistoletazo de salida a '11 razones + tour´. En esta nueva aventura, quiere que los seguidores que están al otro lado del charco también se enteren de todo lo que está viviendo, por lo que está compartiendo cada momento en sus redes sociales

Además de poder llevar por fin su música en directo por primera vez a Latinoamérica, la barcelonesa continúa cosechando éxitos y ha recibido nuevos discos de platino: el primero para Quieres y el cuarto para Formentera. En el caso del tema junto a Emilia y Ptazeta ha conseguido alcanzar las ventas equivalentes de más de 60.000 unidades en España y su colaboración con Nicki Nicole suma esta nueva certificación por las 240.000 copias vendidas en España.

💿 ¡CUARTO DISCO DE PLATINO! 💿

Aitana no se equivocó cuando nos adelantó que sería uno de sus mejores temas.#Formentera de @Aitanax y @Nicki_Nicole19 consigue la certificación por las 240.000 copias vendidas en España. ¡Y nosotrxs seguimos disfrutándolo como el primer día! 🎶 pic.twitter.com/y5H8unMV6n — News Aitana (@NewsAitana) October 10, 2022

Esta gran noticia ha venido de la mano de un emotivo recibimiento que ha tenido por parte de sus seguidores mexicanos, quienes la estaban esperando en el aeropuerto para mostrarle su cariño y su apoyo. Todas estas personas han publicado multitud de vídeos defendiendo que Aitana es una gran artista, pero mejor persona, ya que intentó hacerse fotos y hablar con todos los presentes.

La revolución de Colkie

Colkie es una de las últimas aplicaciones que han salido en la que los artistas pueden estar más cerca de sus seguidores, pueden hablar y compartir videos con ellos. Aitana ha sido otra de las artistas que se han creado un perfil, lo que ha revolucionado a sus fanáticos que están deseando conocer el día a día de la barcelonesa.

— Aitana aclara desde colkie que el #11RAZONESMASTOURLATAM será una versión del tour del 2021, es decir, sin bailarines. 🥹✨ pic.twitter.com/z3AEMuYIKw — Aitana Sources (@AitanaSources) October 10, 2022

En los contenidos que ha compartido han llamado mucho la atención dos de ellos: lo que lleva en el bolso, ya que ha compartido un vídeo sacando las cosas que lleva a diario, y el comentario que ha hecho acerca de su gira en Latam. Este último ha sido muy compartido, ya que la cantante ha explicado que se va a parecer más al primer 11 razones tour porque solo han viajado con ella sus músicos. En el caso de los bailarines no han podrán estar en esta gira: “No! Será más #11RAZONESTOUR (cuando empezamos el año pasado) Al ser la primera vez que vengo a LATAM, para ir más poco a poco y poder disfrutar al máximo! Pero si viene mi banda, estoy muy feliz!”, ha respondido cuando le han preguntado por su cuerpo de baile.

Nuevos detalles sobre el tercer disco

Además, otro de los temas que rodean a la artista son los detalles de su tercer disco. Mauricio Rengifo de Cali y el Dandee habló hace una semana con LOS40, momento en el que nos desveló algunos de los datos que más están esperando sus fans, como la fecha de salida o el sonido que primará.

“Lo vamos a terminar en enero, pero ya hay varias canciones listas y está muy cool”, explicó en la entrevista. Es decir, si lo terminan a principios de 2023 habría que esperar unos meses más a que esté perfecto y la cantante nos desvele la fecha exacta de lanzamiento. “Tiene un sonido menos como el 11 Razones y más como el de Formentera, eso es lo que va a pasar”, concretó en cuanto a ritmos que encontraremos en él.

Aitana está en boca de todos y no es para menos. La artista se ha convertido en un gran referente que está dándolo todo sobre los escenarios de todas las ciudades a las que acude. Seguro que ya has visto los vídeos de su primer show en México y te has quedado tan alucinado como nosotros.