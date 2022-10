Elena Furiase organiza una fiesta de superhéroes por el cumple de su hijo y todos opinan lo mismo

El 12 de octubre es festivo nacional con motivo del Día de la Hispanidad en nuestro país, pero el clan Flores además ha tenido otra cita de lo más especial: el cumpleaños del primer hijo de Elena Furiase, que nació hace cuatro años en este día tan marcado en el calendario. La actriz y toda su familia han decidido apostar por algo diferente y han montado una fiesta temática de superhéroes al pequeño, que no ha pasado desapercibida para sus seguidores.

Elena Furiase ha compartido desde sus redes sociales cómo se las gastan en el clan Flores para disfrutar de una reunión familiar y, sobre todo, para hacer disfrutar al más pequeño en un día tan especial. Su deseo, como el de cualquier otra madre, era que su pequeño fuese feliz y el protagonista de una fiesta de “superhéroes”. Sin embargo, el pequeño imaginaba más bien una reunión tematizada con “guirnaldas, globos, vasos y platos” de sus personajes favoritos. Pero lo que desconocía era que tener “una madre titiritera” era jugar a otro nivel.

Elena, que se viene arriba con facilidad y su padre, que con tal de robarle una sonrisa a su pequeño es capaz de hacer lo que sea, organizaron una gran fiesta e invitaron a todos sus familiares a unirse a ella. Eso sí con la condición de meterse en la piel de algunas de las figuras heroicas más conocidas de la saga Marvel, que al parecer son las favoritas de Noah. La familia no puso ningún impedimiento y, por supuesto, se apuntaron rápidamente a este “bombardeo”.

Todos consiguieron hacer “feliz” al pequeño en su cuarto cumpleaños, aunque Elena Furiase piensa que es más bien él quién consigue robarles el corazón cada día.. “Él cree que 'sus papis', como nos llama, le hacemos feliz, pero es él quien nos llena de alegría a nosotros", ha expresado en una divertida publicación en Instagram

Las reacciones de los usuarios no han tardado en sucederse y todos han aplaudido la idea de esta súper fiesta. Es más alguno se ha atrevido a puntualizar que este tipo de reuniones es la excusa perfecta para que los adultos también disfrutemos del niño que llevamos dentro.

Lolila Flores, alias “Catwoman”

La era Wonder Woman ha vuelto. Lolita Flores, la abuela del pequeño, no ha dudado en enfundarse un traje de látex imitando a Catwoman con tal de robarle una sonrisa a su nieto. Pese a que todos se han disfrazado de algún personaje de la saga, ninguno lo ha lucido como Lolita, ya que muchos de los comentarios en las redes iban dirigidos a ella.

La hija mayor de Lola Flores parece que está disfrutando mucho con su rol de abuela y que no la importa disfrazarse para hacer disfrutar a su pequeño de un día tan especial. “Nunca me vi de Catwoman pero, ¿qué no se hace por un nieto? Todos lo pasamos muy bien. Superhéroes al poder", escribió la artista desde su Instagram.