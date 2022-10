OneRepublic, Rosalía, Bizarrap & Quevedo, Sangiovanni & Aitana… quieren quitarles el Nº1 a Ana Mena y Belinda

Nuevo sábado a la vista, y nuevo repaso a la lista de LOS40. Como es habitual, la emoción está asegurada. Parten como líderes Ana Mena y Belinda con Las 12, y les toca ahora revalidar su número uno frente al empuje de sus perseguidores. Completando el podium y también contendientes al primer puesto están Rosalía con Despechá y Bizarrap con Quevedo y BZRP Music Sessions, Vol. 52; ambas canciones han sido tres veces número uno y ahora alguna podría sumar la cuarta. En el #4 se sitúan Sangiovanni y Aitana con Mariposas, que también ha pasado por la posición de honor.

Les siguen cuatro singles que aún no han sido número uno, y potencial no les falta. En el #5 OneRepublic con I ain’t worried, en el #6 Black Eyed Peas con David Guetta y Shakira con Don’t you worry (ambos títulos muy parecidos: “No estoy preocupado” y “No te preocupes”). En el #7 Elton John y Britney Spears con Hold my closer y en el #8 Anitta con Envolver.

En cuanto a posibles incorporaciones, las dos canciones candidatas tienen en común que están cantadas en castellano y son una clara invitación al baile. Se trata de La bachata, de Manuel Turizo, y Discoteka, de Lola Índigo con María Becerra. Veremos si los apoyos que les estáis dando con el HT #MiVoto40 son suficientes para que se hagan hueco en el chart.

Nuevas oportunidades de ganar el iPhone 14 PRO

¡Volvemos a regalar dos iPhone 14 PRO! Tras unas semanas de descanso, regresa el concurso más rompedor de la radio, en el que dos oyentes pueden ganar el smartphone más deseado del momento. Quienes seguís regularmente el programa os habréis dado cuenta de que muchos ganadores han enviado un solo mensaje, así que no os lo penséis y participad, porque desde luego si no participáis no podéis ganar.

Todo eso, más nuevos candidatos, el repaso a todo lo que se cuece en el mundo de la música, el recuerdo a antiguos números uno en La Máquina del Tiempo y algunas cosas más os esperan desde las 10 de la mañana (9 en Canarias) en vuestra emisora de LOS40, en la app y en streaming de vídeo en directo. ¡No faltéis!