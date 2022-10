Michael Jackson y la historia de la rata asesina: “Nunca antes había hecho nada que me emocionara tanto”

"'Ben' significa muchísimo para mí. Nunca antes había hecho nada que me emocionara tanto", confesaba Michael Jackson. Lo que tanto impactaba al artista era que su voz sonara en una película, aunque fuera en los créditos finales. Por eso, cuando fue al cine a ver 'Ben', "esperé hasta el final… y francamente, me sentí impresionado". Lo que también resulta extraño es que Ben, la protagonista del filme de terror, es en realidad una enorme rata, violenta y asesina. En contraste, la tierna balada de Jackson es una oda a la amistad, "al amor de un niño por una pequeña criatura". "Me encanta la canción y adoro la historia", reconocía la estrella. El 14 de Octubre de 1972, hace 50 años, Michael Jackson fue nº1 en Billboard. Nunca antes lo había conseguido sin sus hermanos, los Jackson 5.

"Ben, significa muchísimo para mí"

Michael Jackson solo tenía 14 años cuando grabó en solitario su primer tema para una película. La experiencia le encantó: “Mi primera relación con el cine llegó cuando interpreté la canción que daba título a la película 'Ben' de 1972. 'Ben', significa muchísimo para mí. Nunca antes había hecho nada me emocionara tanto como ir al estudio a poner mi voz en el filme. Me lo pasé fenomenal", decía Jackson en su libro de memorias 'Moonwalk'.

'Ben' es un filme de terror de bajo presupuesto. Es la secuela de 'Willard' (1971), en la que Ben es una rata entrenada por un humano - Willard Stiles - para que actúe según su voluntad, al igual que el resto de roedores que habitan en su casa. Matan cuando él se lo ordena, aunque al final se vuelven contra él. En la continuación del 'thriller', un niño enfermo y solitario, Danny Garrison, entabla amistad con Ben, que ahora es una enorme súper rata. Pero ésta se vuelve malvada y recluta a un batallón de roedores asesinos que corren frenéticamente por Los Ángeles causando estragos y atacando a los humanos.

¡No se puede escribir sobre una rata!

Don Black (autor, entre otras, de 'Diamonds are forever') y Walter Scharf escribieron la canción que daba título al filme. Según Black, el letrista de la canción: "Cuando me propusieron escribir sobre una rata, dije '¡No se puede escribir sobre una rata!', quiero decir 'No voy a utilizar palabras como 'queso'. Pensé que lo mejor era escribir sobre una amistad". Y a Michael le gustó la propuesta. "Michael es un enorme amante de los animales, muy sensible. Disfruta de cualquier cosa que se arrastre o vuele", apuntaba Don.

Según el libro 'Jacksons Number Ones', la opción inicial fue Donny Osmond, pero éste sugirió que la hiciera Jackson en su lugar. Él estaba de gira. En declaraciones a The Huffington Post, añadió: "Michael y yo hablamos de esto muchas veces. Es divertido porque, con el tiempo, terminamos riéndonos. Nunca lo olvidaré, nos quedábamos despiertos hasta las dos de la madrugada, riéndonos del hecho de que yo tenía un hit sobre un perrito ('Puppy love') y él tenía un hit sobre una rata".

"Me encanta la canción y adoro la historia"

Sin embargo, pocos fans del músico sabían realmente el trasfondo de la historia de Ben, ya que se comercializó independientemente de la película y nunca supieron que estaba dirigida a una rata… violenta y asesina. En contraste al horror descrito en la película, Ben es una tierna balada, una canción sobre la amistad, emotiva y tierna, no hay referencia alguna a los roedores: "Ellos no te ven como lo hago/ Me gustaría que lo intentaran/ Estoy seguro que lo pensarían otra vez, si tuvieran una amiga como Ben".

En su libro biográfico, Jackson señalaba: "Me encanta la canción y adoro la historia". Y comparaba la trama de 'Ben' con la del filme de Steven Spielberg 'E.T., el extraterrestre', en la que él cantaba el tema Someone in the dark. Jackson explicaba: "la gente no entendió el amor del chaval por esta pequeña criatura. Él estaba moribundo, aquejado de alguna enfermedad, y su única amiga verdadera era Ben, la lideresa de las ratas de la ciudad en la que vivían. Mucha gente pensaba que la película era un poco extraña, pero yo no era uno de ellos".

"Francamente, me sentí impresionado"

En la película, la canción la interpreta el protagonista (Lee Montgomery, que entonces tenía 12 años) y la voz de Michael Jackson aparece en los créditos finales. Al artista le causó un gran impactó ver su nombre en los créditos finales del filme. "Posteriormente, cuando la película se estrenó, fui al cine y esperé hasta el final, cuando llegó la parte de los créditos finales y apareció 'Ben' interpretada por Michael Jackson, francamente, me sentí impresionado".

Concienció al mundo del poder de Michael Jackson

Aunque 'Ben' no fue un clásico del cine de los 70s, la canción que le daba título sí recibió una excelente acogida por parte del público y superó 1'7 millones de copias solo en Estados Unidos. El 14 de Octubre de 1972, después de cinco años formando parte de The Jackson 5 - junto a sus hermanos Jackie, Tito, Jermaine y Marlo - el adolescente Michael vio cómo Ben se disparaba al nº1 de Billboard. A sus 14 años, se convirtió en el tercer artista más joven que alcanzaba el Top de las listas norteamericanas. El primero había sido Stevie Wonder, que tenía 13 cuando lideró Billboard con "Fingertips, Pt. 2". La misma edad tenía Donny Osmond cuando llegó al nº1 con Go away Little girl en 1971.

Ben se convirtió también en el título del segundo álbum del 'Rey del Pop' y en una de sus canciones favoritas. Ganó un Globo de Oro a Mejor Canción y estuvo nominada a un Oscar a Mejor Canción Original, pero la ganadora fue 'The morning after' de La Aventura del Poseidón. Jackson cantó el tema en la ceremonia de los Oscars de 1973. Presentó su actuación Charlton Heston.

En la cuenta oficial de Twitter de Michael Jackson recordaban así el aniversario del lanzamiento de Ben: "Fue el primer nº1 en solitario de Michael, ganó un Globo de Oro e hizo aun más: concienció al mundo del poder que tenía Michael Jackson".