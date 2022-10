Beret muestra un adelanto de ‘Mirando a la luna’, su nueva colaboración con Reik

Beret quiere tener a todos sus seguidores pendientes de sus redes sociales y lo está consiguiendo. Después de charlar con sus seguidores de Madrid en el evento que preparó para desvelar el nombre de su disco, ahora viene a mostrarnos un adelanto de su canción con Reik y que formará parte del tracklist de Resiliencia.

Hace unos días subió un vídeo en el que retaba a sus seguidores a adivinar la canción que estaba preparando: “Estoy grabando un videoclip, a ver si adivináis que canción de mi siguiente disco va a salir”, explicaba mientras sonaba de fondo la melodía de Mirando a la Luna. Muchos de sus seguidores acertaron el tema, ya que se escuchaba claramente el estribillo que mencionaba el título del sencillo. Además, como ya nos dio a conocer el tracklist oficial del álbum, sus fans ya sabían que dicho tema venía de la mano con Reik.

Un día después nos dejó una imagen que parece ser la portada que adornará este futuro hit. En él vemos dos fotos, una del sevillano y otra de la banda mexicana, con una luna que ocupa gran parte del cartel. Podemos decir que se trata de una carátula que capta muy bien la esencia que tendrá este single.

Ahora ha querido que la espera se haga más amena y nos ha dejado conocer “un poquito de Resiliencia”, como ha dicho en sus redes sociales. Con este adelanto ya sabemos que va a ser uno de esos temas que nos van a hacer pensar y reflexionar, gracias a las letras características de Beret, y bailar con los ritmos típicos de la banda. “Tú que vas directa a lo que duele, que buscas sentido a lo que no lo tiene. Me tienes al lado, pero no me sientes, esto estaba roto antes de empezar”, canta el artista en el vídeo.

Nosotros vemos un tema con muchas papeletas para ser un futuro hit. Y tú, ¿tienes ganas de escuchar en lo que han estado trabajando Beret y Reik?