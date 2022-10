El protagonsita de ‘Bros: Más que amigos’ lo tuvo claro: “Todo el reparto debería ser abiertamente LGTBIQ”

¿Cuántas veces hemos visto en el cine la historia de chico conoce a chica? Son tantas que son innumerables, por lo que Bros: más que amigos marcará la diferencia. La película cuenta la historia de dos hombres gays adultos y su particular historia de amor, y es la primera cinta de este tipo en estar respaldada por un gran estudio.

En esta ocasión, Aaron y Bobby saben que están destinados a enamorarse y formar una bonita pareja. Eso sí, sus respectivas vidas no se lo pondrán precisamente fácil: sus modos de pasar el día a día, tan frenéticos y centrados, no les permiten mirar por ellos mismos. Tendrán que elegir, aunque está claro que no lo tendrán nada sencillo. ¿Triunfará el amor, o la rutina? Y, pase lo que pase... ¿Cómo lo conseguirán?

Pase lo que pase -se podrá ver en la película-, lo cierto es que la historia detrás de las cámaras también vale la pena. Billy Eichner también tiene el mérito de ser el primer hombre gay que coescribe y protagoniza una película para un gran estudio; algo que decidió continuar apostando por un reparto que también reflejara a la sociedad LGTBIQ+.

El primer requisito fue que Aaron (Luke Macfarlane) también fuera abiertamente gay, a lo que se sumó todo un escuadrón de gente que reflejaba los distintos tipos de miembros de la comunidad. Así, ha acabado por mostrar la realidad que tanto se echa de menos en otros productos audiovisuales.

"Son queer y tienen un gran talento. Qué sorpresa", dice con cierta ironía Eve Lindley, que interpreta a Tamara en la película. Todo el reparto ha sabido llevar a cabo una película repleta de guiños cómicos, clichés a los que dar la vuelta y personajes que sacarán una sonrisa -y una lagrimilla a los más sensibles- a lo largo de todo su metraje. En otras palabras: es una comedia romántica que el público ha tenido tantas veces en el cine, aunque vista desde una pareja no siempre representada en la gran pantalla.

El mismo cast tiene muy claro que este proyecto constituye algo histórico para el cine, aunque eso no les ha evitado pasárselo en grande rodando una de las comedias de este 2022. Y, si quieres ver más en detalle alguna de estas cosas, no te pierdas el clip exclusivo que tenemos de la película sobre estas líneas.

Bros: más que amigos se estrena el 28 de octubre exclusivamente en cines.