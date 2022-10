Su amiga se saca el carnet de conducir pero la decisión que toma no es la más acertada

Sacarse el carnet de conducir no es siempre una tarea sencilla. Y es que a muchos les ha supuesto una larga lista de intentos hasta conseguirlo. Otros, incluso, están aún en ello. Pero se ha demostrado que quien la sigue la consigue.

Precisamente una que puede confirmar que con esfuerzo se consigue llegar a tu objetivo es la amiga del usuario @henryhenndrix. La joven ha conseguido hacerse con el carnet de conducir, aunque parece que la primera decisión que ha tomado no ha sido la más acertada.

"Una amiga mía se ha sacado el carnet esta semana y me dice: sal a tu balcón que estoy abajo. Salgo y está en dirección prohibida me ahogo", dice en Twitter. Las reacciones no han tardado en salir y, por supuesto, entre ellas predominan las carcajadas. "JAJAJAJAJAJAJA NO PUEDO", dice @Erikavlozano. "esq podría ser yo perfectamente", añade @lodooso05.

Una amiga mía se ha sacado el carnet esta semana y me dice: sal a tu balcón que estoy bajo. Salgo y está en dirección prohibida me ahogo — henry (@henryhenndrix) October 9, 2022

Está claro que sacarse el carnet de conducir no es tan sencillo como parece. De hecho, ¿cuántas veces te has preguntado si conseguirías el aprobado ahora, después de años al volante? Muy pocos conseguirían sacarlo a la primera y, sobre todo, con el contador de fallos al cero.

Y tú, ¿también has cometido alguna infracción en tu primera semana con carnet de conducir?