Beret y Reik nos ponen ‘Mirando a la Luna’ con esta triste historia de amor

Beret vuelve a ponernos la piel de gallina con sus letras que te hacen pensar y cantar a partes iguales. En este caso, lo hace de la mano con Reik en Mirando a la Luna, una de las canciones que formarán parte del álbum que está preparando el intérprete de Vuelve y que tiene a todos sus seguidores como locos.

A lo largo del single podemos comprender como el amor a veces, aunque sea lo que queremos, no es lo que más nos conviene, ya que hace más daño de lo que nosotros mismos pensamos. Esta es la triste historia de amor que nos relatan a lo largo de los tres minutos que dura el single. Además, viene acompañado de un videoclip que nos adentra al completo en la canción.

Este single formará parte de un proyecto muy especial para Beret y que, como ha explicado él mismo, ya está casi terminado. Fue a través de las redes sociales cuando nos anunció que había conseguido escribir todas las canciones que formarían parte del proyecto. Tras esto, hizo un evento muy especial en la Plaza de la Luna, Madrid, para dar a conocer el nombre y la fecha de lanzamiento. Días más tarde desveló el tracklist completo con las colaboraciones que podríamos escuchar el 11 de noviembre bajo el nombre de Resiliencia.

Ahora nos ha regalado otro de los adelantos de este esperado álbum. Ya hemos conocido canciones como Tú y Yo junto a Omar Montes, Diablo con Estopa, El día menos Pensado o Te estás olvidando de mí, entre otras. Como ha explicado Beret, todos estos adelantos son “pedazitos de Resiliencia”, algo que le ilusiona mucho gracias al apoyo que está recibiendo.

El lanzamiento viene con un videoclip muy especial en el que nos relatan, en forma de imágenes, lo que nos están cantando con la letra, es decir, podemos ver las emociones que están viviendo los protagonistas mientras nos cuentan que “entendí que estar contigo no me hace bien y que puedo quererte, aunque me dañes y me arranques la piel”.

¡Dale al play!