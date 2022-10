Becky G, Tini, María Becerra y Greeicy se suman al sugerente remix de ‘La Ducha’ de Elena Rose

Elena Rose ha estrenado el remix de La Ducha, tema que lanzó en 2020, rodeándose de cuatro de los nombres más importantes de la música latina. Tini, Becky G, María Becerra y Greeicy se han unido a la cantante venezolana para subir aún más las temperaturas.

Por los comentarios que ha generado en el visualizer publicado en YouTube, este remix ha sido muy bien acogido por los fans. Esta nueva remezcla ha enloquecido a los seguidores de todas estas artistazas, provocando que la escuchen en bucle.

El nuevo fragmento que ha añadido Tini ha sido uno de los favoritos de los oyentes de esta canción. "Sin ropa, aunque no estás yo siento que me tocas / Me gustas más que las Jordan Moca / pero no me gusta si te tienes que ir / entre que llegas resuelvo sin ti / bajo la luz si veo tu selfie".

Papi chulo

Mientras más me besas, más me enchulo

Dónde estás que no es acá, boludo (Boludo)

Si tú me quieres tener y además sabes que...

Me tienes volando...

Sin embargo, nosotros nos quedamos con el guiño que Becky G hace a Shower, su primer gran hit: "You light me up inside / Like the forth of July / Cuando no estás aquí, tengo que improvisar / To' mojadita así, no me quiero sacar / Ya sabes que te espero, singing in the shower". Un verso muy bien traído a esta colaboración.

Como ya hemos mencionado, Elena Rose ha publicado un visualizer en formato vertical, propio de los smartphones, con imágenes muy sugerentes de la propia venezolana y otras modelos bajo la ducha. Un vídeo que deja volar la imaginación gracias a los planos borrosos y "censurados" como si de Instagram se tratara.

Este "temazo", como ya lo ha catalogado la propia María Becerra, ha puesto patas arriba la escena urbana y latina. ¿Cuál es tu parte favorita de la canción?