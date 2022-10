U2 y The Corrs: un vínculo que trasciende a la música

“Somos muy afortunados de tenerle como amigo, y también, de alguna manera, de guardaespaldas”, confesaba la cantante de The Corrs. Cuando los cuatro hermanos de Dundalk decidieron formar un grupo en 1990, U2 ya era una banda consolidada de fama mundial, abalada por discos como The Joshua Tree (1987), que había liderado las listas internacionales. Poco tenían en común, excepto su procedencia irlandesa o el número de sus componentes. Sin embargo, el día que sus caminos se cruzaron, se entabló un estrecho vínculo profesional y personal. No solo han compartido escenario y estudio. Sin ir más lejos, Bono emprendió una carrera contrarreloj y utilizó su avión privado para estar presente en la boda de su amiga Andrea Corr.

En Florida

Andrea, Sharon, Caroline y Jim Corr ya habían vendido millones de copias de sus tres primeros álbumes - Forgiven, not forgotten (1995), Talk on corners (1997), In the blue (2000) – y habían teloneado a Celine Dion o a los Rolling Stones, cuando recibieron la invitación de U2: ¿Queréis abrir los primeros conciertos de nuestra gira mundial Elevation Tour 2001?. Los cuatro hermanos no se lo pensaron mucho, claro, y se encargaron de caldear el ambiente en las dos actuaciones de U2 - el 24 y el 26 de Marzo - en Sunrise (Florida). Así empezó la larga relación de las dos formaciones irlandesas más exitosas.

Las hermanas Corrs con Bono en los VH1 Music Awards / Getty Images/KMazur

En Dublín

Pocos meses después, en Enero de 2002, The Corrs grabaron el álbum en directo (junto a la Irish Film Orchestra) VH1 Presents: The Corrs, Live In Dublin. Contaron con dos invitados de lujo. Uno era Ronnie Wood (guitarrista de los Rolling Stones) y el otro era Bono. Con el líder de U2 cantaron When the stars go blue (versión de Ryan Adams) y Summer wine (popularizada por Nancy Sinatra).

En Mallorca

Por entonces, la conexión ya era tan cercana que cuando Caroline Corr se casó en Mallorca, quiso que U2 estuvieran presentes. El 23 de agosto de 2002, la batería del grupo organizó una ceremonia íntima en Deià, un pintoresco pueblo de la isla balear en la Sierra de Tramuntana. Tan solo invitó a un reducido grupo de familiares y amigos allegados. Allí estuvieron Bono, The Edge y Larry Mullen Jr, acompañados de sus mujeres. En el Periódico de Ibiza y Formentera, su presencia “causó sensación entre los curiosos y los medios de comunicación presentes… se mostraron simpáticos y muy accesibles. El revuelo que se formó ante la pequeña iglesia fue enorme… es la primera vez que los U2 se dejan ver por Mallorca”.

En Sudáfrica

De Mallorca a Sudáfrica. En 2003 The Corrs y Bono coincidieron dos veces en Sudáfrica. La primera, cuando cantaron When the stars go blue en el concierto de celebración del 85º cumpleaños de Nelson Mandela, en Johannesburgo. Y la segunda en el macro-concierto solidario 46664, en el que se recaudaron fondos para luchar contra el SIDA

En el cine

El cine también les unió en un par de ocasiones. El cantante de U2, junto a Gavin Friday, escribieron una canción, llamada Time enough for tears, para la película ‘In América’ (de Jim Sheridan). Andrea Corr fue la encargada de interpretarla. Los Corrs incluyeron el tema - nominado a los Globos de Oro - en su cuarto álbum de estudio, Borrowed heaven (2004).

Y en la película de Wim Wenders ‘Don't come knocking’ de 2005, Andrea Corr y Bono, con The Edge a la guitarra, cantaron el tema que daba título al filme. Fue un regalo al cineasta alemán por su 60º cumpleaños, y se utilizó en los créditos finales. Llegó en el último minuto. Wenders les había pedido a sus viejos amigos que escribieran el tema, pero estaban en plena gira mundial (Vertigo tour). Cuando tocaron en Amsterdam (el 15 de julio de 2005), encontraron un hueco y la grabaron en un hotel de la capital de Países Bajos.

The Corrs y U2 en un concierto de 2005 / Getty Images/Pete Still

En Edimburgo

En Julio de 2005, durante la celebración del Live 8 (por el fin de la pobreza en África) en estadio de rugby Murrayfield Edimburgo, se produjo un momento especialmente emocionante del que fueron testigos miles de personas. The Corrs se disponían a cantar When the stars go blue, cuando apareció por sorpresa Bono, con una rosa amarilla en la mano. Después de entregársela a su emocionada amiga Andrea, compartió con ella el micrófono.

En Clare

Cuando Andrea Corr se casó con el multimillonario Brett Desmond, el 21 de Agosto de 2009, Bono emprendió una carrera contrarreloj para llegar a tiempo a la iglesia, en el condado irlandés de Clare. Coincidió con la gira mundial con la que U2 (360° Tour) presentaba No line on the horizon. El 20 de Agosto habían tocado Sheffield y el 22 actuaban en Cardiff (Gales). Así que el cantante tuvo que utilizar su avión privado para llegar a tiempo. Apareció montado en un Maserati negro.

Bono: amigo y guardaespaldas

Después de una pausa de 10 años, The Corrs regresaron en 2015 con White light, su primer disco con temas inéditos desde Home (2005). En una entrevista con Press Association, Andrea Corr confesó que el disco había recibido el visto bueno de Paul David Hewson: “Lo ha escuchado entero. Somos muy afortunados de tenerle como amigo y también, de alguna manera, de guardaespaldas”. Y añadía, “A menudo recurro a él y le pregunto ‘¿qué piensas de esto?’. Nos ha apoyado mucho y realmente le encanta el disco… Me siento verdaderamente feliz cuando su opinión es positiva porque sé que siempre me diría la verdad si no le gustara, así que es un gran cumplido”

Por su parte, el hermano mayor, Jim, hablaba en el Daily Mail del regreso del grupo: “No hay nadie más como nosotros ahí fuera. Queremos ser más grandes que antes”. ¿Más grandes incluso sus colegas U2?. Sonriendo, respondía: “Siempre hay espacio en el top”.