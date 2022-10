María del Monte comparte su primera foto con su novia Inmaculada Casal y todos opinan lo mismo

El pasado mes de junio, María del Monte se subía a los escenarios de la plaza de la Alameda de Hércules en Sevilla para festejar el Orgullo LGTBI 2022. Una noche en la que el amor, la emoción y la ilusión fueron los protagonistas y donde el objetivo no fue otro que darle una mayor visibilidad a este colectivo.

La artista sevillana se convirtió en la maestra de ceremonias y fue la encargada de dar el ansiado discurso. Unas palabras que fueron muy aplaudidas por el público, pero más aún en la recta final cuando María se alzó de valor y, por primera vez, habló de su orientación sexual.

No solo confesó que pertenecía al colectivo LGTBI, sino que, además, aprovechó para presentar a su novia, la periodista Inmaculada Casal, con quien comparte su día a día: "He tenido la suerte de encontrar el amor de mi vida. Tengo familia y llevo 23 años protegiéndola. He empezado hablando de libertad y voy a respetar su libertad. Si quiere subir, que suba", y así fue, sobre el escenario derrocharon felicidad, complicidad y se animaron a bailar al ritmo de la música.

Muchos de sus compañeros de profesión como Pablo Alborán o Vanessa Martín aplaudieron su valentía. Sin embargo, otros de sus seguidores se preguntaron el por qué no lo había dicho antes. Una duda que la sevillana no dudó en contestar y en manifestar que, si hubiese sido pregonera antes, lo hubiera dicho.

Un día que pasará a la historia, y es que el público se mostró receptivo y ovacionó en numerosas ocasiones las palabras de María del Monte con las que dio visibilidad al colectivo.

Su primera foto en redes

Sabemos que están de lo más felices juntas y que siguen disfrutando de la vida más unidas que nunca, pero lo cierto es que desde que la artista gritó a los cuatro vientos su amor, ha habido un antes y un después en su vida respecto a los medios de comunicación.

Este fin de semana han tenido lugar los Premios Planeta celebrados en Barcelona. Un acontecimiento en el que María del Monte no ha querido faltar y al que su chica, Inmaculada, no ha dudado en acompañarla.

Ha sido mientras disfrutaban de la cena de gala cuando ambas han posado a la cámara y al ritmo de pa-ta-ta han inmortalizado ese instante que más tarde la sevillana ha compartido en su perfil de Instagram.

Lluvia de halagos

Una foto muy esperada por todos sus seguidores que ha causado mucho revuelo en redes. Y es que entre los miles de comentarios que ha tenido la publicación, todos han opinado lo mismo:

"Qué bonita foto, estáis preciosas. Felicidades por emitir tanta felicidad que se os ve en la cara. Olé, olé y olé por vosotras".

"Pero bueno, qué guapas estáis".

"Genial ver a la gente feliz❤️❤️".

"Me quito el sombrero ❤️❤️❤️".