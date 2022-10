Aitana desvela con quién le gustaría hacer nuevas colaboraciones

Aitana continúa con su gira `11 razones + tour´ por Latinoamérica, momento que ha aprovechado para hacerse Colkie y poder hablar con los seguidores que tiene en todas las partes del mundo. Ha sido a través de esta app donde ha desvelado que le gustaría poder trabajar con Manuel Turizo y Tini, algo que ha revolucionado las redes al coincidir con la opinión de ambos cantantes.

Lo podemos llamar destino o casualidad, ya que estos comentarios podrían dar a los seguidores lo que siempre han querido: la unión de la barcelonesa con la argentina, un tema que se convertiría en un auténtico éxito. Solo hay que ver la cantidad de escuchas que tienen en solitario y unirlas en un solo sencillo.

Todo ha empezado cuando uno de los usuarios le ha preguntado con qué artista le gustaría colaborar ahora, a lo que Aitana ha contestado de inmediato: “Con muchísimos! Manuel Turizo ahora mismo me encantaría”, ha desvelado a través de dicha aplicación. Más tarde, otro de sus seguidores ha querido saber si trabajaría junto a Tini: “Amo todo lo que está haciendo!!! Y bueno... quién no ama todo lo que hace?? Nadie! Me gusta mucho su música y bueno, por lo que veo sus shows son una locura”, ha respondido.

Pues horas después de este tweet, Aitana confiesa que le encantaría colaborar con Tini y con Manuel Turizo. 👀 https://t.co/ecbyTzXX7v pic.twitter.com/3gTl11obTN — Aitana Sources (@AitanaSources) October 17, 2022

Esto ha corrido como la pólvora por las redes sociales y, como no podía ser de otra forma, Internet y los fans han hecho su magia. Horas más tarde de conocer lo que había dicho la intérprete de Quieres, han vuelto a salir unas palabras que dijo la argentina en una entrevista, donde defendía que también le gustaría trabajar con ella.

“Ella tiene un talento increíble, una voz preciosa y un motón de canciones que me gustan. Nos hemos cruzado en muchas ocasiones... Así que... ¿quién dice que en algún momento no suceda algo así con `Miénteme´ o alguna otra canción?”, explicó Tini, dejando la puerta abierta a un posible remix con Aitana y María Becerra.

¿Te imaginas la unión de estas estrellas?