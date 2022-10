El plagio de Robbie Williams: “Esta canción me costó 2.5 millones de libras. ¡Disfrutadla!”

Robbie Williams se encontró con una demanda millonaria por haber plagiado un fragmento de su canción 'Jesus in a camper van'. Él nunca lo negó. Pero los propietarios del 'copyright' querían la totalidad de los beneficios generados por el tema. Tras varios años de batalla en los tribunales, el juez dictó sentencia. El músico inglés la resumía así: "esta canción me costó 2.5 millones de libras".

Esa letra no era suya

En Octubre de 1998, Robbie Williams publicó su segundo álbum, I've been expecting you. Fue su segundo nº1 consecutivo en las listas de Reino Unido (el primero había sido Life Thru a Lens (1997)). Además de Millennium, No regrets o Strong, contenía una canción llamada Jesus in a camper van (Jesús en una autocaravana) que le dio muchos quebraderos de cabeza. Contenía una frase que desearía no haber cantado nunca, o al menos, no haberla incluido cuando componía el tema junto a Guy Chambers:

-"I suppose even the Son of God gets it hard sometimes, especially when he goes around saying 'I am the way.'" (Supongo que incluso el Hijo de Dios lo tiene difícil a veces, especialmente cuando va por ahí diciendo ‘Yo soy el camino’)

Porque esa parte de la letra no era suya. La había fusilado del tema de Loudon Wainwright III, I am the way de 1973 que decía:

-"Every Son of God gets a little hard luck sometimes, especially when he goes around saying he's 'the way” (Cada Hijo de Dios tiene un poco de mala suerte a veces, especialmente cuando va por ahí diciendo que él es 'el camino')

A su vez, la canción de Loudon estaba basada en la que el ya fallecido Woody Guthrie había escrito en 1961 titulada New York town:

-"Every good man gets a little hard luck sometimes" (Cada buen hombre tiene a veces un poco de mala suerte)

'¿Puedo usarla?', y él respondió, 'Sí'

Robbie reconoció que, efectivamente, había escuchado a un joven cantar esa estrofa cuando estaba en rehabilitación de su adicción a la cocaína en 1997, pero que solo descubrió que procedía de la canción de Loudon después de haberla grabado. En una entrevista publicada en esa época por MTV News, decía: “Me enteré después que Loudon Wainwright III era realmente quien había escrito la letra. Así que le telefoneé y le pregunté, '¿Puedo usarla?', y él respondió, 'Sí'. Así que gracias a Mr. Wainwright III".

Williams admitió haber usado elementos de la versión de Wainwright y le acreditó en el álbum. Sin embargo, Wainwright tenía poco que decir en este asunto, porque era Ludlow Music (con base en Nueva York) la propietaria de los derechos de autor de la canción original y emprendió acciones legales: querían el 100% de los beneficios, según EMI.

"La copia es sustancial"

En Octubre de 2000, el Tribunal Superior de Londres dictaminó que Williams había violado los derechos de autor de la canción: "Bajo mi punto de vista, la copia es sustancial, aunque no excesiva". Y añadió: "Cuantitativamente, uno de cada cuatro versos, han sido plagiados. Creo que es suficiente como para infringir el 'copyright'".

Según The Guardian, "inicialmente Ludlow Music había dado el visto bueno a la canción de Williams y Chambers, pero había surgido una disputa porque demandaban la mitad de los beneficios. No estaban satisfechos con el 25% que les ofrecían. EMI declinó subir el porcentaje". Y el asunto llegó a los tribunales

Prohibido su uso

Finalmente, en Febrero de 2002, la justicia londinense dictaminó que Robbie Williams debía pagar a Ludlow Music el 25% de las ganancias generadas por Jesus in a camper van. También ordenó que cualquier futura copia de I’ve been expecting you no debía incluir la canción. Por lo que el álbum se reeditó suprimiéndola y poniendo en su lugar It's only us. Además, el juez ordenó que en el futuro no se utilizara el fragmento que había originado la disputa.

En realidad, Robbie Williams no perdió del todo la batalla legal. Porque el juez del Tribunal Superior también falló que el cantante no tenía que pagar ninguna indemnización adicional por copiar la letra, como solicitaba Ludlow Music. No estaba justificado porque la infracción del 'copyright' no había sido flagrante y la canción no tenía un particular "poder de permanencia". De hecho, el magistrado dijo que tenía "serias dudas sobre quién había ganado el caso realmente".

"¡Disfrutadla!"

De acuerdo a los datos publicados por Music Week, I've been expecting you había vendido en 2016 más de 2.5 millones de copias solo en Reino Unido y había sido certificado con 10 Platinos. Eso le convertía en el álbum más vendido del artista en el país.

Contraviniendo la resolución judicial, Robbie cantó en directo Jesus in a camper van. El 7 de Octubre de 2019, invitó a sus fans incondicionales a un concierto especial en el Roundhouse de Londres, en Camden. Interpretó temas de sus recopilatorios Under the radar (demos, caras B y rarezas) de venta exclusiva en su web oficial, además de 'la canción prohibida'. La presentó así:

"¿Sabéis lo que ocurre cuando publicas un álbum y tiene un enorme éxito?. Si hay alguien que ha escrito eso que tú crees que has escrito, te encontrarán. Y ellos lo hicieron. Señoras y señores, esta canción me costó 2.5 millones de libras. ¡Disfrutadla!"