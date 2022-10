Danna Paola manda un consejo sobre la salud mental tras sufrir un ataque de pánico

Danna Paola está inmersa en los preparativos para dar el pistoletazo de salida a su nueva gira, algo que para cualquiera sería un momento de estrés al querer que todo sea “perfecto”. Pues esto es lo que le ha sucedido a la cantante y actriz, que ha confesado por redes sociales que necesita un “descanso” para dedicarse a ella misma.

Ha sido en sus historias donde la mexicana ha preocupado a todos sus seguidores al compartir una foto llorando con un mensaje en el que trata la salud mental. La causa de esto ha sido un ataque de ansiedad que ha sufrido en medio del proceso de creación de su tour: “Nos estamos esforzando mucho por el tour, todo va caminando. Hay cosas sucediendo, otras no tanto... (que mañana les contaré), pero además estoy sufriendo de mucha ansiedad estos días”. Estas palabras son las que compartió en una historia donde aceptó con madurez que necesitaba “curarse las heridas” en el momento en el que sangran, afrontando el dolor, por mucho que cueste, cuando pasamos por una mala situación.

La razón, como hemos dicho, son los últimos preparativos de su gira mundial, ya que “no quiere fallar en nada”, algo que le ha provocado que se dé cuenta de que tiene heridas emocionales abiertas de otros años. “Estoy teniendo un ‘break down’ de emociones en el proceso y, aun así, trato de mantenerme fuerte. Además, estoy descubriendo muchas heridas emocionales de hace muchos años que, no sé por qué, se están desbloqueando ahora mismo escuchando la letra de una canción. Abrazo a esa Danna que tenía miedo de ser y que enfermaba de la garganta por guardarse las cosas que le dolían por no hacer drama”.

El lado bueno que ha podido sacar es que se ha dado cuenta de muchas cosas, como por ejemplo que llorar no está mal y que no es de ser débil. “Hoy me doy cuenta de que llorar no es sinónimo de debilidad, uno tiene que sacar lo que le duele porque, sino, enferma por dentro y años después se presenta esa herida que no tratamos a tiempo. Sanar es muy importante, deben permitirse abrir esas heridas cuando se sientan listos y no guardarse nada. Llorar limpia el alma".

Con esto busca transmitir un claro mensaje a sus seguidores, especialmente en este mes de la Salud Mental, para que se den cuenta de que en muchas ocasiones no vamos a estar al 100% y no está mal.