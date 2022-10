7 canciones para conocer a Polo Nández, nominado a Artista Revelación en LOS40 Music Awards 2022

Ya estamos contando los días para celebrar LOS40 Music Awards 2022. Quedan menos de dos semanas para conocer los ganadores y ganadoras que se alzarán con uno de nuestros premios y, como cada año, el galardón a Artista Revelación siempre suele ser una de las categorías más especiales por todo lo que supone: reconocer el trabajo del artista emergente y más destacado del momento.

Este año, entre los nominados hallamos el nombre de Polo Nández, cantante leonés que comparte candidatura junto a Walls, DePol, Samuraï, Leo Rizzi y Chanel. Este artista de 36 años comenzó su carrera musical en 2017 con el lanzamiento de su primer single Me voy contigo. Dos años después, firmó con Universal Music Spain y, desde entonces, no ha parado de trabajar en su proyecto musical, el cual ha dado sus frutos este 2022 con Latidos, una canción que no ha parado de sonar en nuestra lista ni durante nuestra gira de verano LOS40 Summer Live.

Además de este tema, Nández ha lanzado mucha más música. Te presentamos 7 posibles razones en forma de tema musical por las que podría conseguir el reconocimiento a Artista Revelación 2022 en LOS40 Music Awards 2022.

1. Latidos (con Zeper)

Polo Nandez, Zeper - Latidos

Como ya hemos mencionado, este Latidos es uno de los temas más populares del leonés. Con él, ha conseguido entrar en la lista de LOS40, donde lleva aficando desde hace 13 semanas, y hacernos disfrutar en directo a lo largo y ancho de nuestro país. Suma más de medio millón de reproduccciones en YouTube.

2. Me voy contigo

Polo Nandez - Me Voy Contigo

Después de haber recibido formación musical y de canto, Polo Nández debutó profesionalmente en el año 2017, con este tema con el que presentó al mundo la música que escribe y compone. Las temáticas de sus canciones giran alrededor del amor y del desamor, de la pasión o de la monotonía de pareja.

3. Apagar la luz (con Gustavo Elis)

Polo Nandez feat. Gustavo Elis - Apagar la luz

Fue publicada en 2019 bajo el sello de Universal y es el videoclip que más visualizaciones acumula en YouTube: más de 2 millones. Con esta canción muestra su lado más sensible y personal.

4. No se vale ser tan guapa (con Mafalda y Zeper)

Mafalda, Polo Nandez, Zeper - no se vale ser tan guapa (Videolyric Oficial)

El artista se suma al remix de esta canción de Mafalda Cardenal, la joven que colabora, a su vez, en el tema Madrid del álbum debut de Pole titulado Esta vida es un jaleo. Esta canción tan pegaediza no puede faltar entre tus vídeos de TikTok ni entre tus stories de Instagram.

5. Me encanta

Polo Nandez, Zeper - Me Encanta

Se trata de uno de sus últimos sencillos. Lanzado después de Latidos, el cantante vuelve a contar con Zeper para traernos ritmos frescos propios del verano más caluroso con los que recordar los buenos momentos que hemos vivido durante los meses de julio y agosto.

6. Animal

Polo Nandez - Animal

Con Animal se situó en el radar de muchos profesionales del mundo de la música gracias a su juego con los agudos, los graves y los giros en falsete. Para la producción de este sencillo contó con Mango y Nabález, dos de los productores musicales colombianos más importantes del momento, que han trabajado con artista de la talla de Morat, Bebe, Antonio José o Greeicy, entre otros muchos.



7. Sin Perdón (con SYRO)

SYRO × Polo Nandez - Sin Perdón

El español se une a Diogo Lopes, más conocido como Syro en este tema cuyo videoclip es un cortometraje digno de un festival de cine de renombre. Nuestro protagonista se atreve con el portugués en una balada que ha enamorado al público luso (y de la Península en general).

El 4 de noviembre está a la vuelta de la esquina. ¿Has hecho ya tus apuestas de LOS40 Music Awards?