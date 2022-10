Una ex concursante de ‘Operación Triunfo 2008’ lo tiene claro: Risto Mejide no era el más malo

Han pasado catorce años desde que Esther Aranda se hiciese conocida gracias a Operación Triunfo. Con tan solo 20 años, la joven se convirtió en una de las verdaderas protagonistas de aquella edición. ¿La razón? Fue el mayor blanco de las críticas del jurado. Algunas, a día de hoy, serían indispensables.

Ahora, Esther vive alejada del foco mediática, centrándose en los negocios que regenta. A pesar de ello no duda en acudir a algunos programas para hablar de aquella edición de OT que se emitió en Telecinco.

Esta misma semana, Esther se ha convertido en la última protagonista de Querido Hater, el pódcast presentado por Malbert. La ex concursante ha desvelado nuevos detalles sobre aquella edición que tantos quebraderos de cabeza le dio.

Y es que, aunque Esther fuera el blanco de las críticas de Risto, la cantante asegura que había algunos miembros del jurado que eran peores que él. De hecho, no se ha cortado a la hora de dar nombres.

“Pero que ahí Risto no era el más malo, que ahí había otros que también eran para darles de comer aparte”, ha comenzado diciendo Esther. Cuando Malbert le pide el nombre directamente, Aranda no tiene problema en decirlo: “Noemí tampoco era muy bella persona”.

Aunque ahora tengamos la imagen de Noemí Galera como directora (gracias a las últimas tres ediciones de Operación Triunfo de TVE), lo cierto es que durante muchos años ejercía de jurado. Y no era tan amable con los alumnos de la Academia:

“Mira, ahora se quiere limpiar la imagen porque todavía me acuerdo de lo de ‘OT no es odio’. ¿OT no es odio? ¿Cuándo? En las ediciones de después. En la mía, ¿qué era? Un puto circo. Sí lo digo”.

Y es que tenemos que reconocer que durante la edición de OT 2008, donde salieron nombres tan conocidos como Pablo López o Virgina Maestro, el programa se centró mucho en la convivencia de los concursantes.

Las ausencias del chat de OT 2008

Esther también ha confesado en el programa que hay dos grandes ausentes en el chat de WhatsApp que tienen los concursantes de OT 2008. “Yo adoro a mis compañeros, tenemos un grupo y hablamos”, ha comenzado diciendo.

Cuando Malbert le ha preguntado qué compañeros faltan en el chat, Esther lo ha contado sin problema:

“No están ni Virginia ni Pablo. A Virginia no la ha querido meter nadie. Bueno, algunos sí, pero es que esta muchacha no pinta nada aquí. Para mí es una mustia y siempre lo ha sido. Tiene la gracia de una lechuga”

Sin duda, Esther se ha quedado a gusto con esta entrevista en la que ha terminado diciendo que si ella no hubiese dicho de irse, quizá podría haber ganado.