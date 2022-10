5 datos de Sofia Wylie: la estrella Disney que ahora triunfa en Netflix con ‘La escuela del bien y del mal’

Netflix es una auténtica cantera de estrellas. Muchos rostros conocidos de los últimos años han saltado a la fama internacional gracias a la plataforma. Nombres como el de Millie Bobby Brown, Noah Centineo, Lana Condor o la mismísima Úrsula Corberó deben parte de su fama a la famosa empresa de streaming. ¡Y no nos extraña! Sus series y películas llegan a millones de personas.

Este mismo miércoles, 19 de octubre, la plataforma ha estrenado una de sus grandes producciones de la temporada. Se trata de la película La escuela del Bien y del Mal: una cinta que cuenta la historia de un grupo de jóvenes que son llevados a una institución para convertirse en héroes o villanos del cuento. La cinta, inspirada en la novela homónima de Soman Chainani, se trata de una de las más esperadas por los fans del género adolescente fantástico.

Con un reparto encabezado por Charlize Theron, la película se centra en la historia de dos adolescentes que llegan al colegio. Una de ellas es Agatha quien, para su sorpresa, termina preparándose para ser una heroína de cuento.

La Escuela del Bien y del Mal (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

La encargada de dar vida a este personaje ha sido la actriz Sofia Wylie. La joven, que muchos reconocerán cuando vean la película por su recorrido en Disney, se estrena en Netflix de la mano de esta producción. Para que la conozcas un poco mejor, ya que estamos seguros de que va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses, te dejamos algunos datos sobre ella.

Edad y fecha de nacimiento

Sofia Wylie nació el 4 de enero de 2004 en Arizona. De este modo, la joven ha cumplido este mismo 2022 los 18 años. Eso sí, empezó desde muy pequeña en la industria del entretenimiento, trabajando en series y películas.

Chica Disney

Sofía es muy conocida en el mundo Disney. De hecho, para los fans de High School Musical: The Musical: The Series es toda una estrella. Y es que la actriz lleva desde 2019 dando vida Gina Porter, una de las protagonistas de la ficción. Junto a Olivia Rodrigo y Joshua Bassett, Sofía es una de las actrices con más protagonismo de la serie. De hecho, en la tercera temporada gran parte de la trama recae en ella.

Pero su recorrido en Disney empezó antes. En 2016, con doce años, se convirtió en una de las protagonistas de la serie Andi Mack en Disney Channel.

Sofia Wylie, Matt Cornett - Love Is an Open Door (From Frozen | HSMTMTS)

Bailarina de profesión

Pero la fama de Sofia llegó de la mano del baile. Siendo tan solo una niña de diez años comenzó a aparecer en programas estadounidenses como So You Think You Can Dance o America’s Got Talent, demostrando sus grandes dotes como bailarina.

Además, tuvo un programa de baile para IGTV en 2019 (sí, la pestañita de Instagram de vídeos) llamado Dancing With Sofia Wylie.

Sofia Wylie - Lip Sync Battle

Referente en moda

Poco a poco, Sofia se está convirtiendo en una auténtica referente de la moda. A pesar de tener solo 18 años, gracias a sus apariciones en las alfombras rojas, se está posicionando como una de las celebs mejor vestidas del momento. Solo hay que ver su último vestido, inspirado en un cuento de hadas, para comprobarlo.

Además, hace unas semanas, asombró a los asistentes de la premiere de La escuela del Bien y del Mal con un look de la firma española Compte Spain ¡Una auténtica fantasía!

Sofia Wylie, increíble en la premiere de 'La escuela del Bien y del Mal' / Getty / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Amiga íntima de Olivia Rodrigo

Gracias a High School Musical: The Musical: The Series, Sofia es muy amiga de una de las estrellas pop del momento: Olivia Rodrigo. Las dos artistas se conocieron en la famosa serie de Disney, haciéndose inseparables. Aunque por motivos de agenda ya no pueden verse con tanta frecuencia, siempre que pueden intentan coincidir. Por supuesto, Sofia no quiso perderse la gira de su amiga y vio su concierto de Los Angeles.

Sin duda, Sofia Wylie tiene todo para arrasar en Hollywood. ¿Se convertirá en una de las próximas promesas del cine?