Israel B nos cuenta los detalles de ‘El Ejército de un Hombre Solo’, su nuevo disco

El Ejército de un Hombre Solo. Así se titula el nuevo disco de Israel B, con el que nos ha adentrado en una de sus etapas más oscuras. El rapero ha querido plasmar sus sentimientos en este nuevo repertorio para reflejar la idea de que la soledad también forma parte de nuestras vidas y que hay que saber convivir con ella.

En LOS40 Urban hemos podido charlar con el artista acerca de este nuevo proyecto, que ha asegurado que le ha marcado un antes y un después a nivel personal y profesional. Israel B nos adentra en su nuevo álbum:

Pregunta (P): Hola, Israel. Enhorabuena por El Ejército de un Hombre Solo. ¿Cómo te inspiras para esta nueva etapa?

Respuesta (R): Ya siento un poco de alivio. Ya me he quitado un peso, no porque fuera un peso, sino porque no era cualquier cosa tampoco. Para mí era importante y quería tenerlo ya en la calle y que ya hiciera su trabajo él solo. El trabajo ya está hecho y ahora tiene que trabajar el disco por sí mismo. Tampoco es que me haya inspirado o buscado algo en concreto. Simplemente he transmitido un poco como lo que tengo dentro, lo que estoy viviendo o llámalo como tú quieras. En plan, no busco inspirarme en nada sino que simplemente el momento que estoy viviendo era lo que me tocaba y lo que me salía y lo que tenía que contar.

P: ¿Cuál es tu proceso de creación? ¿Te inspiras en lo que sientes en ese momento o te sientas para ver qué puede salir?

R: Es un poco más orgánico. Supongo que habrá días que me apetece expresar algo y hay otros días en los que los chicos de Lowlight están haciendo algún sonido y digo: ‘buah, esto me mola’. Y me da el vibe de escribir en el momento de lo que sea. Pero no tengo como un proceso en plan, me levanto y el día que lo tengo más chungo lo tengo que escribir porque lo tengo que plasmar... no es tan así.

P: ¿Por qué ese título?

R: La verdad es que no me acuerdo exactamente de dónde viene. El concepto ya existe, obviamente, de One Man Army, pero le quise dar la vuelta a El Ejército de un Hombre Solo, no de un Solo Hombre. es un solo hombre, pero está solo también. Físicamente está solo pero metafóricamente también se siente así. Fue un poco por darle nombre a ese concepto aunque ya lo tuviera, como sobre-explicarlo un poco.

Israel B: "Es importante saber estar solo" / Foto cedida

P: Cuéntanos sobre la portada. ¿Por qué decides poner una foto tuya de pequeño?

R: Era como por intentar dar la imagen de lo que soy yo. Como que no hay nada más yo que cuando era pequeño. No hay nada más mi esencia que esa.

P: Hablas de la soledad. ¿A ti la música te ha hecho compañía?

R: Sí y no. Yo creo que te quita más que te da, porque nunca sabes bien a quién tienes al lado porque sí y a quién tienes por algo. Creo que te diría que a lo mejor te quita más gente de la que te da. Tienes que saber diferenciar a quién te rodea y por qué.

P: ¿Crees que es importante estar solo?

R: Yo creo que es importante saber estar solo. Yo creo que las personas en verdad no tenemos por qué estar solas, pero es importante saber convivir con uno mismo y no depender de nadie y poder funcionar tú solo.

P: Te alías de nuevo con Lowlight. ¿Cómo de importante crees que es la figura de estos productores en tus proyectos?

R: Yo con ellos trabajo mano a mano y todo lo que hago lo hago con ellos. En mi caso son súper importantes. Tienen la mitad del peso de todo lo que hacemos y les tengo en cuenta para todo y para las decisiones que no sean a lo mejor tan de la producción, también ellos tienen su peso aunque no sea de productor esa movida al cien por cien. Para mí son muy importantes.

P: ¿Cuál es la canción que más dolores de cabeza te ha dado en este proyecto?

R: Dolores de cabeza no me ha dado ninguna, pero a la que más vueltas le hemos dado es Al Final Del Día, que la hemos dos veces creo, con dos distintas bases y tal. No porque no estuviésemos contentos con la anterior, sino por probar y al final salió mejor.

P: ¿Y la que más te representa ahora mismo?

R: Del disco yo creo que prácticamente todas porque tienen todo englobado, enganchando la una con la otra y no sabría decirte que una tiene como más peso que otra. Más o menos en todas he intentado volcarme al mismo nivel y todo más o menos igual de parejo.

P: ¿Ha habido alguna que has tenido que descartar?

R: Sí, me hice un descarte porque no llegábamos a tiempo. Era una colabo y se quedó a medias. Pero acabará saliendo en un futuro lo más seguro y tal, pero en el disco no nos dio tiempo a sacarla.

P: Es tu cuarto disco. ¿Qué ha supuesto este proyecto para ti?

R: Yo le he dado como un plus de seriedad, al menos desde el punto de vista mío a la hora de trabajarlo o de concebirlo. Yo creo eso se ha visto reflejado en el resultado final. Se ve más compacto, más serio, que tiene todo el mismo color, todo un poco el cáliz que tiene que tener un disco. No quiero menospreciar los otros trabajos porque también tienen su trabajo, pero en este he intentado tener un poco la seriedad y recuperar la esencia de cuando eres más pequeño y quieres representar tu arte y tu movida y lo que tienes dentro. Llega un momento en que lo haces mecánico, por trabajo. Pero he querido recuperar le esencia del principio de volcarte. Ha sido un punto de inflexión porque ha sido un poco más especial.