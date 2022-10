Isa Pantoja desvela cuánto dinero le debe su hermano Kiko: “Hacienda no es tan paciente como yo”

La guerra fría entre Isa Pantoja y su hermano Kiko Rivera continúa. La pequeña del clan, harta de las declaraciones de su hermano contra ella, ha desvelado cuánto dinero le debe. Lo ha hecho en El Programa de Ana Rosa ante la insistencia de los colaboradores y colaboradoras.

El DJ asegura que tiene todas sus deudas saldadas, unas declaraciones que han hecho que Isa Pantoja estalle. Y es que la joven asegura que su hermano le debe dinero: “Me alegro de que no tenga ninguna deuda con Hacienda porque Hacienda no es tan paciente como yo”.

Ante estas declaraciones, Joaquín Prat le ha preguntado si ha pensado ir por la vía legal contra su hermano. Isa ha respondido contundente que le costaría más el abogado que el dinero que le debe. Pero, sin duda, las declaraciones que más han llamado la atención de los colaboradores han sido las siguientes: “Me dijo que no me devuelve el dinero porque no le da la gana y que tengo que ir a su casa a pedírselo”.

Isa Pantoja asegura que solo le dice estas cosas para humillarla y que de momento no tiene pensado en ir a su vivienda.

Isa ha aclarado que ella nunca ha dicho públicamente el dinero que le debe su hermano. Una cosa que él sí hizo. El DJ aseguró que le debe unos 6.000 euros, unas declaraciones que Isa pone en duda: “La cantidad que ha dicho es mentira, me debe más”.

Isa Pantoja está en un buen momento

Isa está viviendo un buen momento. La hija pequeña de Isabel Pantoja está explotando su lado de influencer. La joven colabora con varias marcas, publicando algunos posts en su cuenta de Instagram donde suma más de 600 mil seguidores y seguidoras.

Además, Isa se ha convertido en una auténtica apasionada del deporte. Ahora está probando el Yoga Aéreo, disfrutando de las ventajas de este deporte.