Álvaro de Luna nos adelanta su siguiente éxito: ‘Tu Nombre’

Apenas hace unos días, Álvaro de Luna y Pablo Rouss unían sus voces para darnos La Solución a todas las grietas que necesita sanar nuestro corazón. Una canción llena de indirectas que nos dan la fórmula perfecta para el desamor: "Y si me dejas darle a todo la vuelta para que cuando vuelvas no te quieras marchar. Yo te prometo, dejo la puerta abierta, por si algún día regresas y te quieres quedar", dicen algunos versos.

Los dos artistas se han puesto las batas de científicos y se han metido en un laboratorio para dar con la clave, ¿lo habrán conseguido? Sin duda, una colaboración que en menos de una semana ya ha conseguido colarse en más de una playlist y que ha hecho que sus fans le den al botón de repeat.

Pero no es la única canción con la que el sevillano lo ha conseguido. Desde sus inicios en 2019 con su exgrupo Sinsinati ya nos dejó claro que sus temas eran dignos de sonar en la radio, ¡y así fue! De Indios y Vaqueros a Mi lugar, pasando por Gitana de Madrid, unos éxitos con los que se abrió paso en este mundillo.

Ahora que su camino continúa en solitario, lo ha seguido demostrando. Y es que en su primer disco Levantaremos al sol nos adentró en su propio universo con temas que pertenecen al estilo pop rock en español.

Su siguiente éxito

El artista sigue volcado en su carrera y está encadenando una canción con otra. De hecho, nos ha adelantado el nombre de su siguiente canción; Tu nombre. Pero no solo ha sido eso, sino que en un vídeo donde aparece él cantando mientras va en un coche, también nos ha desvelado algunos versos de la letra.

"Te vi bailando en el medio de la pista, haciendo magia como un ilusionista. Quiero acercarme y bailar contigo, aquí no hay cámaras ni testigos. Toda la noche hablando al oído, sin nadie que nos pueda escuchar", así dice lo que podría ser el estribillo de su nuevo tema.

No sabemos cuándo verá la luz, pero lo cierto es que sus seguidores no han parado de preguntárselo. "¿¿¿Cuándo has dicho que sacas ese temazo, Alvarito???", es la cuestión más repetida entre sus comentarios.

¿Cómo compone una canción?

Álvaro de Luna está exprimiendo las redes para mostrar todas las caras de ser músico. Ha sido en su perfil de Instagram donde ha querido mostrar una parte de cómo compone su nueva canción.

Con la guitarra en la mano y el ordenador en frente; así aparece en el vídeo mientras nos va explicando todos los pasos: "Le bajamos el pitch a la guitarra y le subimos en tempo", empezaba narrando. Tras ello, se ha puesto los auriculares y ha empezado a granar "unas voces para la intro", las cuales irán en su siguiente canción.álvaro