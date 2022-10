Pink, Mecano, Alejandro Sanz, Springsteen y otros que pusieron música al Nº1 en octubre

Una semana más nos disponemos a retroceder hasta treinta años en la historia de LOS40, que es la historia de la música en España, para conocer qué canciones ocupaban el número uno a mediados de octubre. El viaje al pasado comienza en 2021, y encontramos que en la primera posición por estas fechas estaba La niña de la escuela, de Lola Índigo, Belinda y Tini. Accedió al puesto de honor el 9 de octubre. Curiosamente, a comienzos de ese año Lola Índigo había sido número uno con otra colaboración a tres bandas, también con estrellas femeninas latinas: Santería, junto a Danna Paola y Denise Rosenthal. Y más curiosamente todavía, no será esta la única vez que aparezca la mexicana Belinda en la sección esta semana.

Otra mujer de fuerte personalidad llegó a lo más alto el 14 de octubre de 2017, hace cinco años: la estadounidense Pink con What about us. El sencillo estaba incluido en su séptimo álbum, Beautiful trauma, y fue un número uno mundial (y obtuvo una nominación a los Grammy como Mejor Interpretación Solista de Pop). En 2012, la balanza se inclinó del lado de la música en castellano, y más en concreto de Juan Magán y Belinda con Te voy a esperar, el hitazo de la banda sonora de la película de animación Tadeo Jones.

Otro octubre, pero de 2007, concluía el reinado de cuatro semanas consecutivas en lo alto de Rihanna y Umbrella. Durante un mes completo nadie pudo con la de Barbados, aunque en noviembre lograría sumar una quinta semana de liderato. En 2002, hace veinte años, el primer puesto fue para otro grande de la música, aunque en su caso, del rock: el enorme Bruce Springsteen con The rising, el tema que daba título a su duodécimo álbum de estudio.

Y en la recta final de La Máquina del Tiempo, dos clásicos del pop español. En 1997 el número uno fue para Alejandro Sanz e ¿Y si fuera ella?, la balada que anticipó el descomunal éxito de su álbum Más, el más vendido de la historia en nuestro país. Y hace treinta años, en 1992, lo fue para Mecano y El fallo positivo, una canción de Nacho Cano que abordaba el tema del sida, por desgracia en auge en aquellos días.