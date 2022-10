Joaquín Sabina estrena ‘Sintiéndolo Mucho’ junto a Leiva

Joaquín Sabina está a punto de estrenar un documental muy especial para su carrera, ya que relata todo lo que ha vivido a lo largo de ella. Este proyecto está dirigido por Fernando León de Aranoa y contará con una canción que ya podemos escuchar en plataformas digitales. Sintiéndolo Mucho es un tema escrito por Sabina y Leiva que cuenta con un vídeo que nos adelanta cómo va a ser la película.

Además, en este clip aparecen al comienzo los dos artistas componiendo el sencillo, buscando las mejores frases y los mejores ritmos para que encaje perfectamente con el documental. Se podrá ver en los cines españoles a partir del próximo 17 de noviembre bajo el nombre de `Sintiéndolo Mucho´, al igual que el single.

En la descripción del vídeo podemos leer unas palabras que nos ha dejado el artista principal y que será el protagonista del film: “Creada para cerrar la película del mismo título dirigida por Fernando León de Aranoa”, comienza. A continuación, hace una pequeña sinopsis de los que será esta producción y de lo que tratará: “documental sobre Sabina rodado a lo largo de 13 años en lo que supone un ‘retrato sin bombín’, hecho a muy pocos centímetros de su piel, que cuenta sin atenuantes la intimidad del artista, sus bambalinas, cuando baja del escenario”, concluye.

Sintiéndolo Mucho (Película Documental de Fernando León de Aranoa)

Leiva ha sido el artista encargado de componer y grabar la música que lo acompañará, tanto en la batería, el bajo, la guitarra, las percusiones y los coros. Por su parte, Joaquín ha estado a cargo del piano.

Ya está disponible el tráiler, donde se pueden ver imágenes de fragmentos de diferentes conciertos del cantante o entrevistas que ha dado a lo largo de sus 13 años dentro de la industria musical. Para terminar por todo lo alto la proyección, han compuesto una canción perfecta de despedida en la que Sabina relata “la hora tan temida” como es hacer el “balance de mi vida”.

“Siempre he querido envejecer sin dignidad, aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho, si el corazón no rima con la realidad, cambio de rumbo, sintiéndolo mucho…”, interpretan en el estribillo, formando una canción llena de sentimientos digna de un maestro como lo es Joaquín Sabina.