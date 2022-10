Pole desvela un pedazo de su próxima canción: “hay luces y fiestas, amores y prensa, pero no me rentan”

Ahora que salgo del estudio a las tantas y ya no hago cuentas…

hay luces y fiestas, amores y prensa, pero no me rentan.

Y entro al lugar como fingiendo ser un chico seguro,

pero los que me conocen saben que se hace duro,

que por eso el miedo me lo bebo en vaso de tubo.

4/11 pic.twitter.com/jyJiBThHmp