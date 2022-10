El gran reto que afrontan este sábado Rosalía, Bizarrap & Quevedo, Ana Mena & Belinda y OneRepublic

Ya todos con la vista puesta en la gala de LOS40 Music Awards, que se celebra el próximo 4 de noviembre —y de la que esta semana hemos conocido su cartel—, nos encaminamos al repaso a una nueva lista, en la que Anitta deberá defender el número uno que consiguió el pasado sábado con Envolver. Ciertamente este sencillo es uno de los éxitos latinos del momento y no va a ser fácil que otro tema lo desaloje del puesto de honor, aunque si nos detenemos un instante de echar un vistazo a sus perseguidores nos daremos cuenta de que todos ellos tienen grandes posibilidades de alzarse con el triunfo final.

A Bizarrap y Quevedo no hay quien los apee del podium: ahora están en el #2 con BZRP Music Sessions, Vol. 52. En el #3, Ana Mena y Belinda con Las 12. Y en el #4, otra que no se despega de la zona caliente: Rosalía con Despechá. Todas ellas han sido ya número uno. Un poco más abajo, en el #5, se sitúa OneRepublic con I ain’t worried; en el #6, Elton John y Britney Spears con Hold me closer; en el #7, Black Eyed Peas, David Guetta y Shakira con Don’t you worry. Estas tres aún no han llegado a lo más alto.

En cuanto a los candidatos que pueden incoporarse a la lista, esta semana tenemos a dos que nunca antes lo han logrado. Por un lado, Tiago PZK con Traductor (acompañado, eso sí, por Myke Towers, que fue número uno con Pareja del año, junto a Sebastián Yatra), y por otro, Yungblud con Tissues. Tanto el argentino como el británico ya están confirmados para subirse al escenario de LOS40 Music Awards. Una vez sepamos si los apoyos recibidos con el HT #MiVoto40 son suficientes, podrán (o no) colarse en el chart.

¿Quién quiere un iPhone 14 PRO? Sorteamos dos

Un sábado más vamos a tirar la casa por la ventana sorteando dos iPhone 14 PRO, el smartphone que todo el mundo desea, el que tiene la tecnología más avanzada…; sí, ese que si te toca, cuando lo enseñes a tu familia o amigos van a alucinar. Para optar a uno de ellos, solo debes seguir las instrucciones de Tony Aguilar en antena o las que te demos por redes y participar.

Sorteo de dos iPhone 14 PRO. / #Del40al1CocaCola

El Voto VIP en este próximo programa correrá a cargo de nuestro querido Blas Cantó. ¡Qué ganas de charlar con él! Sigue en lista, por cierto, con El bueno acaba mal, actualmente en el #36. ¿A qué canción apoyará? ¿Se dejará llevar por sus gustos musicales, por la amistad que le une a varios artistas del chart… o nos sorprenderá con un voto inesperado?

Y hablando de votos, aquellos oyentes que apoyen en antena a su canción favorita de la lista (900 35 40 40) recibirán a cambio el libro Marvel: año a año, un volumen visual especialmente indicado para los y las fans de la mítica factoria del cómic y el cine de superhéroes. Presentaremos, además, nuevos candidatos, nos sumergiremos en la historia de LOS40 en La Máquina del Tiempo, os contaremos la última hora de LOS40 Music Awards…, y mucho más desde las 10 de la mañana, 9 en Canarias. ¡Hasta el sábado, familia!