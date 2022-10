De ‘Blue (da ba dee)’ a ‘I’m good (blue)’: la historia de la canción que ha sido tres veces Nº1 en 23 años

Una semana más, el número uno de LOS40 nos depara un nuevo hito. Este sábad0 22 de octubre, David Guetta y Bebe Rexha han logrado el primer puesto con I’m good (blue), después de solo cinco semanas en el chart y un ascenso de diez posiciones, lo que representa, además, la subida más fuerte de la semana. Pero el hito se refiere a la canción: es la tercera vez que esta melodía alcanza el número uno de LOS40 (aunque con distintos títulos).

David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good (Blue) [Official Lyric Video]

I’m good (blue) es una versión de Blue (da ba dee), el famoso single de Eiffel 65 con el que el grupo italiano de eurodance llegó a la primera posición el 14 de agosto de 1999. Y el 20 de junio de 2020, la sueca Nea fue número uno con Some say, adaptación de la misma canción (volvió a la primera plaza el 4 de julio). Gianfranco Randone y Maurizio Lobina, componentes de Eiffel 65 figuraban como coautores de Some say. Y ahora son David Guetta y Bebe Rexha, 23 años después del single original, quienes se cuelgan la medalla de oro con su propia versión, también con Randone y Lobina entre los compositores. Una canción, tres números uno, a cargo de artistas de Italia, Suecia, Francia y Estados Unidos.

Por cierto, es la segunda vez que Guetta y Rexha llegan juntos al número uno de LOS40. Antes lo lograron con Say my name, dos semanas consecutivas en marzo y una más en mayo de 2019, tema en el que también participaba J Balvin.

Como colofón, David Guetta, el DJ más grande del mundo, estará actuando en la gala de LOS40 Music Awards en Madrid, el próximo 4 de noviembre. ¿Pinchará este tema? En cualquier caso, con el francés en el escenario —está nominado en cuatro categorías—, la fiesta está asegurada. ¡Enhorabuena!