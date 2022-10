David Guetta consigue su 13º Número 1 en la Lista de LOS40

David Guetta acaba de conseguir su 13º Número de la Lista de LOS40 con I’m good (Blue), junto a Bebe Rexha. Ha conseguido ascender del puesto número once al uno en solo una semana, consolidando al dj como uno de los artistas más importantes dentro de la industria musical. Muchos han crecido con su música desde que eran pequeños escuchándole en Los 40 Principales, como se llamaba en ese momento la emisora, y lo siguen haciendo actualmente.

Su primera vez

Hay que recordar la primera vez que Guetta consiguió encabezar Del40al1, posicionándose como el artista número 1. Fue con When Loves Take Over, con Kelly Rowland, ex componente de Destiny's Child, con la que consiguió estar en la lista 29 semanas a lo largo de 2009.

David Guetta Feat. Kelly Rowland - When Love Takes Over (Official Video)

Canciones que no lo consiguieron

Aunque en 2009 consiguió la máxima posición, dicha canción no fue la primera que sonó en nuestra radio, ya que curiosamente lo hizo con un tema que se quedó como candidata a las puertas. Se trata de Just a Little More Love (2001) junto a Chris Willis. Otro de los intentos con los que no consiguió entrar fue en 2002 con Love Don't Let Me Go, un tema que consiguió algo de notoriedad al ser la banda sonora de una campaña publicitaria automovilística.

Su triplete en lista

Uno de los datos que más destaca es el hecho de que la primera semana de septiembre en 2010, Guetta consiguió ocupar tres posiciones de la misma lista con diferentes canciones. Club Can't Handle Me junto Flo Rida, Sexy Bitch con Akon, y Memories cantada por Kid Cudi fueron las elegidas entre los oyentes para ocupar varias posiciones. Sin embargo, no consiguió ningún número con estos sencillos.

El éxito más duradero

Además de ocupar varios puestos, David también cuenta con éxitos que se mantuvieron durante multitud de semanas. Es el caso de Let´s Love junto a Sia, cuyo tema se mantuvo 35 semanas, contando con que se colocó Número 1 en la semana del 13 de marzo de dicho año.

David Guetta & Sia - Let's Love (Official Video)

Además, el single que más tiempo estuvo a la cabeza fue Say My Name junto a Bebe Rexha y J Balvin. Fue un total de 3 semanas en las que nadie consiguió bajarle del puesto en la primavera de 2019. Incluso ha llegado a ser uno de los artistas más rápidos en ascender en la Lista. Con I´m Good (Blue) solo necesitó cinco semanas para colocarse en el primer puesto, destronando a su antiguo tema Hey Mama con Bebe Rexha, y junto a Afrojack y Nicki Minaj, que lo consiguió en siete semanas.

Después de saber esto, podemos estar seguros de que LOS40 loves Guetta y que Guetta loves LOS40 se confirma con este 13 Número 1. Son 17 semanas desde 2009 en las que Guetta protagoniza la canción más importante del país. Este amor mutuo cuenta con grandes momentos que nos ha dejado en actuaciones de LOS40 Music Awards de 2013 y 2018, o sus diversas nominaciones y premios ganados en nuestra gala anual, incluido un Golden Music Award en 2018.

Estamos seguros de que este año también nos da grandes momentazos que se quedarán guardado en la historia de los premios, ya que es uno de los artistas confirmados para actuar en LOS40 Music Awards 2022. Incluso es candidato a llevar uno de nuestros premios en la Categoría Internacional: Mejor artista o grupo, Mejor canción, Mejor videoclip, Mejor artista o productor dance y con dos temas a Mejor colaboración.