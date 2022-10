LOS40 Music Awards 2022 ya tiene presentadores: Tony Aguilar, Cristina Boscá y Dani Moreno conducirán la gala

La cuenta atrás para la entrega de premios de LOS40 Music Awards de 2022 está en marcha y en la radio de los éxitos ya lo tenemos todo listo para hacer honor a nuestro lema y celebrar una gala que esté a la altura de los artistas que asistirán al evento y a la de todos los espectadores que están deseoso de disfrutar junto a la familia de LOS40 de la entrega de galardones más importantes de la música de nuestro país.

El próximo 4 de noviembre el WiZink Center de Madrid acogerá una ceremonia única en la que, además de conocer el nombre de los nominados a la XVII edición de LOS40 Music Awards que finalmente se convertirán en ganadores, se producirán un sinfín de actuaciones del más alto nivel como la de Rosalía, Anitta, Lola Índigo, Aitana, Ava Max, David Guetta, Leiva, Chanel, Manuel Turizo, Sebastián Yatra y muchísimos artistas más.

Y, como no podía ser de otra manera, al igual que los cantantes y músicos invitados, los presentadores de esta edición también son del más alto nivel. Tony Aguilar, Cristina Boscá y Dani Moreno 'El Gallo', tres de las voces más conocidas de LOS40, serán los encargados de guiar una ceremonia en la que la música correrá al cargo del DJ Oscar Martínez, quien se encargará de que el ritmo no pare en ningún momento y de que el público asistente no deje de bailar.

Pero antes de eso, en el Preshow de LO40 Music Awards 2022, un programa especial que se emitirá a través del canal oficial de YouTube de LOS40 en el que habrá entrevistas exclusivas, encuentros inesperados y mucho, pero que mucho buen rollo, serán David Álvarez, Cris Regatero, Félix Castillo y Jesús Taltavull quienes se pongan ante las cámaras para ofrecer a los espectadores un contenido único algo más desenfadado que la propia gala, en el que las sorpresas están garantizadas.

Felix Castillo, Jesus Taltavull, Oscar Martinez, Cris Regatero and Karin Herrero en LOS40 Primavera Pop Festival de 2022. / David Benito / Getty Images.

Por último, los oyentes de LOS40 de toda España que prefieran ser fieles al medio y escuchar la retrasmisión de LOS40 Music Awards 2022 a través de las ondas, deben saber que estarán acompañados en todo momento por las voces de Cris Regatero, David Álvarez, Jesús Taltavull y Félix Castillo. Los cuatro locutores de LOS40 unirán sus fuerzas para que, sin verla, los oyentes de la radio vivan con la misma intensidad que los afortunados que han conseguido entradas para asistir al WiZink esta ceremonia tan especial para la música de España, Latinoamérica y el mundo entero.

El ECO de LOS40, otro de los protagonistas de la noche

Aunque sea una noche de fiesta a LOS40 no se nos olvidan nuestros compromisos. Por eso, en la gala más importante del año para la radio musical no nos olvidaremos del ECO de LOS40, el proyecto de sostenibilidad de esta casa en el que música y ecología se unen para llevar a cabo 40 iniciativas sostenibles para contribuir a salvar nuestro planeta.

La recogida de residuos que tuvo lugar el pasado sábado 22 de octubre en cuatro playas de las Islas Baleares fue solo una muestra de las convocatorias que en estos momentos LOS40 Eco tiene abiertas al público y que cobrarán protagonismo la misma noche de los premios cuando una de las invitadas a la ceremonia demostrará, de la mano de un nuevo valor de la moda española, que se puede brillar en una alfombra roja con un vestido creado utilizando elementos recuperados en esta acción.