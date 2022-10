Nicky Jam opina sobre la polémica de Don Omar, Raphy Pina y Daddy Yankee

La escena de la música urbana lleva unas semanas revolucionada tras la polémica protagonizada por el productor y creador de Pina Records, Raphy Pina, Don Omar y Daddy Yankee. Y es que después de la entrevista dada por el intérprete de Dale Don Dale en la que habla sobre la razón por la que abandonó la gira junto a Yankee, el productor no dudó en responderle para desmentir sus declaraciones.

Pero la cosa no acabó ahí, ya que las respuestas no han cesado y el productor y el cantante han seguido echando leña al fuego a través de las redes sociales. El que aún no se ha pronunciado es Yankee.

No obstante, sí lo ha hecho Nicky Jam, que se ha sincerado en una entrevista con el locutor Santiago Matías. "No me interesan los chismes, no me interesa lo que pasa por ahí. Es es tóxico. Eso no sirve. A mí me gustan las cosas bacanas, las cosas chéveres, las cosas buenas en la vida. Yo estoy pa' disfrutarme la vida, a mí no me importa esa toxicidad", declara.

Pero eso no es todo. Ante la pregunta de cómo describiría a Daddy, él lo tiene claro. "Es un tipo inteligente, un tipo sabio, un tipo que sabe muy bien de negocio, un buen padre, y eso es lo único que puedo decir. No puedo decir más na' porque, la verdad, yo no conozco al Daddy Yankee millonario. Yo conozco al Daddy Yankee del tiempo de playera. Yo conozco al Daddy Yankee que cantaba conmigo en Los Cangris. Hay un Daddy Yankee que yo no conozco después de casi 15 años. Lo poco que yo conozco de Yankee, el que yo conozco, tremenda persona, un tipo inteligente, un tipo claro, un tipo serio, un tipo que no le gustan los chistes, que no tiene filtro para hablar, un tipo que está para el negocio", añade.

El puertorriqueño tiene aún más halagos para su compañero, asegurando que se siente "orgulloso" de su retiro y de que haya alguien tan grande en el reggaeton que se pueda "dar el lujo" de retirarse.

Nicky Jam y Daddy Yankee protagonizaron una importante etapa del reggaeton tras la creación de Los Cangris, el dúo puertorriqueño que llenó de reggaeton algunos rincones de Puerto Rico y de otros países en una época en la que el género no era bien recibido por todos.

Y tú, ¿opinas igual que Nicky Jam?