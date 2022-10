Ed Sheeran podría estar preparando una serie de videoclips para su próximo álbum

Ed Sheeran continúa trabajando en sus nuevos proyectos mientras sigue arrasando con su gira internacional e, incluso, en los conciertos sorpresa que da en mitad de la calle. Ahora las redes sociales se han vuelto locas por la posibilidad de que esté grabando multitud de videoclips para el próximo disco y un documental que explorará todos los aspectos de su vida durante su Mathematics Tour.

Según ha publicado el portal británico The Sun, el artista tiene muchos temas ya grabados y preparados para poner en marcha: “A finales de este mes grabará una serie épica de vídeos”, ha explicado la revista. A lo que ha añadido que planea usar la campiña inglesa y la costa como telón de fondo para los clips.

Informan de que creará hasta diez vídeos como parte de una historia, siendo uno de los proyectos más creativos y ambiciosos de su historia. Entre los nombres de los títulos podrían aparecer canciones como Salt Water, Boat, Eyes Closed y Dusty, donde se le ve preparando el desayuno con su hija Lyra, de dos años.

Según fuentes de The Sun, “Ed está realmente entusiasmado con su nuevo material y no puede esperar para poner a prueba su imaginación con la ayuda de su equipo creativo. Por supuesto, convertirse en padre ha sido una experiencia asombrosa para él, por lo que ha volcado esos pensamientos en sus letras, así como muchas otras ideas. Es la primera vez que filma una serie de vídeos como una sola historia, pero cree que será especial”.

Además, se trata de un álbum distinto para él, ya que no siente el peso de crear un disco pop, sino algo que le guste a él: “Estoy en la parte más creativa de mi vida. La presión de que cada álbum tenga que ser esta gigantesca máquina pop se acabó. Siento que he tenido cinco de ellos y ahora es el momento de explorar hacer cosas y tomar riesgos”.

El documental de `Mathematics Tour´

Además de sus ambiciosos proyectos relacionados con su futuro disco, el pelirrojo también podría estar preparando un documental sobre su vida mientras continúa con su gira mundial. Todavía no se conoce cuándo saldrá el proyecto, ya que este tour terminará en 2026, como ha explicado The Sun.

“Estamos filmando un documental en este momento sobre mi vida y hubo una gran conversación sobre lo que incluimos. Para ser honesto... no tiene sentido poner algo si es perjudicial para mí”, publica la revista. “Es una línea muy fina, por eso vivo en Suffolk y no en Los Ángeles. Mi vida como famoso se enciende cuando estoy en Nueva York, pero en casa soy un amigo, un padre, un esposo, un hijo. No puedes traer equipaje de celebridad a casa”.

De momento solo nos queda esperar y que todos estos proyectos que tiene pendientes no tarden muchos en ver la luz. Estamos seguros de que sus fanáticos quieren conocer cada detalle de su gira y todos los vídeos que está preparando.

Y tú, ¿de qué tienes más ganas?