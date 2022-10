Villano Antillano: “He resistido como han resistido millones de puertorriqueños”

Después de varias entrevistas a distancia, Villano Antillano ha visitado los estudios centrales de la radio de los éxitos para estar con Tony Aguilar en LOS40 Global Show. La artista, que se ha convertido en una de las figuras revelación del año en la escena internacional, ha hablado con nuestro presentador estrella sobre sus últimos lanzamientos, la sesión musical que le cambió la vida y el problema de Puerto Rico.

Recibimiento en España

"Con la canción de Bizarrap llegué a un montón de gente y crucé una línea que no había cruzado antes. Eso se agradece y se atesora. Estoy encantada de poder representar no solo a mi país, sino a mi comunidad".

VILLANO ANTILLANO || BZRP Music Sessions #51

La sesión con Bizarrap

"Le conocí en Las Vegas a través de Bad Bunny. Nos presentó y fluyó la cosa. Tres meses después me escribió y empezamos a trabajar. Estoy encantada con Biza. Es un chico maravilloso, un crack. En todo momento me trató con un respeto increíble. La canción salió en el mes del Pride y mucha gente me preguntó, pero a mí se me trató desde el primer momento como una rapera más. Nunca hablamos del tema".

La importancia de hacer 'Mujerón' con Ptazeta

"Conocí a Ptazeta e hicimos un click. Creo que tiene que ver con que ella es canaria y yo soy puertorriqueña. Se sentía como una prima y me encantó colaborar con ella. Para mí era superimportante el tema porque Mujerón es una palabra que la llevo escuchando toda mi vida y se refiere a una mujer que es tan hermosa que va más allá de los cánones de belleza. Me resultó importante hacerlo con otra mujer queer. No hubiese tenido el mismo poder si lo hubiera hecho con un macho. Solo dos mujeres podemos hablar de lo que es un mujerón".

Ptazeta, Villano Antillano - Mujerón (Official Video)

Los primeros recuerdos musicales

"La niñez está llena de música. Crecí con eso y también con influencias estadounidenses: Missy Elliot, Destiny’s Child…Pero mi infancia fue muy linda y muy bonita. En Puerto Rico no hay manera de escapar de la música. Aquí en España una de las cosas que más me chocan es el silencio. En los lugares en los he vivido siempre hay un alboroto y música".

El problema de Puerto Rico

"Los puertorriqueños estamos con mucho orgullo, pero también con mucho dolor de saber que nos están echando de nuestro país. El desplazamiento es muy real y muy fuerte. No solo con la crisis climática, también con el Gobierno. No tenemos sistema de salud. No tenemos sistema educativo. No tenemos luz ni agua. Yo he resistido como han resistido millones de puertorriqueños que vivimos allí".

