Marta Pombo desvela todos los detalles sobre su parto: “Yo saqué a Matilda”

La cuenta atrás ya ha terminado y en el clan Pombo ya son uno más. El pasado viernes, 21 de octubre, a las 12:16 horas del mediodía nacía Matilda: la hija de Marta Pombo y su chico, Luis Zamalloa. Era la influencer, María Pombo, quien daba la noticia con su pequeña a través de una preciosa imagen de su hermana en la cama del hospital con su pequeña en brazos.

Más tarde, era la mediana de las Pombo quien presentaba a su hija en redes sociales mostrando su carita: "Bienvenida al mundo Matilda. 21/10/2022 Eres lo mejor que nos ha pasado, te queremos con locura", escribía junto a dos imágenes en las que aparecía su bebé dormida sobre su pecho.

En estos días, la influencer no ha parado de compartir sus primeros momentos junto a la pequeña. Unos instantes que jamás olvidará y que ha querido hacer partícipes a sus seguidores: "Desde la primera vez que te vi...", decía haciendo referencia al amor que siente.

Ahora la recién estrenada mami, ha aprovechado un ratito en el que la pequeña Mati estaba alimentándose para compartir una caja de preguntas para responder a todas las dudas que tienen sus followers sobre el día del parto.

Todos los detalles

"Para mí, la mejor experiencia de mi vida", explicaba la joven afirmando que tuvo la suerte "de que fue fenomenal". Marta ha confesado que es algo con lo que ha soñado toda su vida, pero que su equipo médico se lo hizo muy fácil y eso ayudó.

"Cuando sacó la cabeza Matilda me dijo Jacquie incorpórate y así la ves y la tocas"; y así fue, la joven se acomodó en la cama del hospital y pudo acariciar la cabeza de su hija. Tras ello, su ginecóloga la animó a empujar una vez más y a ponérsela encima: "Yo saqué a Matilda al final del parto, la cogí por los bracitos y me la puse encima", explicaba.

Marta ha contado que llevaba todo el jueves con contracciones regulares, pero que aguantó hasta las 04.30 para ir al hospital. Sin embargo, cuando llegó al centro, "ya no podía más con el dolor" y tuvo que recurrir a la epidural: "No me molestó el pinchazo de la epidural", decía alabando el efecto de ésta.

Han sido muchos los que le han preguntado sobre "la manchita que tiene Mati en la mano". Algo que ella ha calificado como "curioso" porque ha sido ella misma quien se lo ha hecho con "su propia succión, como si fuese un chupete".

"He tenido mis momentos de llorar por nada", confesaba Marta. La joven ha explicado que la salida del hospital no fue algo que recuerde con entusiasmo y es que se "sentía un despojo, agotada, fea, sucia, me dolía muchísimo el pecho".

Marta Pombo habla sobre su parto / @mpombor

La reacción de su chico

Desde que Marta y Zama, apodo con el que llama a su novio, se conocieron, todo ha sido un cuento de hadas. Ahora en el nacimiento de su primera hija, la influencer ha desvelado que cuando se sacó a su pequeña lo miraba "y solo estaba llorando".