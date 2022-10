Mario amenaza con irse definitivamente de ‘La isla de las tentaciones’, ¿acabará haciéndolo?

En el último programa de La isla de las tentaciones vimos el comienzo de la hoguera de confrontación de Laura Casabelas y Mario González. El momento en el que ella soltó que su chico ya era conocedor de su infidelidad con Álvaro Boix antes de entrar en el programa, él se levantó y se marchó completamente indignado.

Él sigue defendiendo que no sabía nada, que, de haberlo sabido, no habrían llegado hasta este programa porque habrían roto de inmediato. La acusó de ser una mentirosa que solo busca salvarse su culo. Y ahí nos quedamos.

Ahora, en El debate de las tentaciones, hemos podido ver el primer minuto del siguiente programa que es la reacción de Mario tras salir de la hoguera. “¿Cómo me hace esto?”, se pregunta, “que no, que no, que no”.

Dos versiones

“Es que no entiendo por qué tiene que ser así”, dice mientras Laura que sigue impertérrita en su tronco. Sandra Barneda insiste en los cambios de versión de Laura. “¿Por qué me dijiste a mí que Mario no te había preguntado y que tú no quisiste contarle los detalles?”, le preguntaba de nuevo.

“Sandra, porque él me pidió que no lo contara porque él no quería que la gente pensara que era un pelele”, explicó ella, “no quería que la gente pensara que me lo perdonaba todo”.

Y mientras, él a un lado, “paso, te juro que yo paso ya, qué necesidad tengo de estar pasando esto aquí. Que me dejen de falso, de mentiroso, solo por quedar ella bien. Yo pensando que quería una hoguera porque le importaba y lo único que quiere es quedar ella bien”.

Dos versiones de una misma historia que tiene dividida a la audiencia que no tiene claro a quién creer.

Amenaza de abandono

También hemos visto cómo Laura desesperada, empieza a gritar su nombre. “No, no, no, no, me piro, te juro que voy. Yo lo siento, pero me voy”, amenazaba. Ella le seguía llamando y finalmente vemos cómo Mario pone rumbo de nuevo hacia la hoguera.

¿Será para anunciar que se marcha definitivamente? ¿Será para seguir discutiendo con Laura? ¿Será para llegar a algún tipo de acuerdo para que ambos puedan seguir disfrutando en sus respectivas villas?