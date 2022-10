Becky Hill se incorpora al cartel de LOS40 Music Awards 2022

¡Nueva incorporación! Becky Hill ya forma parte del cartel de LOS40 Music Awards 2022, sumándose así a otros nombres como Rosalía, Anitta o Ava Max, entre muchas otras artistas. La gala será el próximo 4 de noviembre, y esta artista promete un show como los que ya ha hecho en todo el mundo desde que saltó a la fama en 2012.

Y es que la carrera de la británica despegó gracias a concursar en The Voice, donde fue fichada por el equipo de Jessie J —aunque también llamó la atención del otro coach, will.i.am—. Aunque fue eliminada en la semi-final, no paró de trabajar hasta hacer temas como Gecko o Losing.

Si nos remontamos a hace poco, seguramente la hayas escuchado en uno de los últimos hits de David Guetta, Crazy what love can do. En la canción, y también junto a Ella Henderson, demuestra que tiene un talento especial para dominar canciones Dance. Pero no es la primera vez que colaboran: también trabajaron juntos en Remember (2021). Con David Guetta también confirmado en el cartel, ¿se animarán a compartir escenario para oír sus temas en directo?

Sea como sea, lo que ya es seguro es que veremos todo el talento de la artista sobre nuestro escenario, dándolo todo con sus temas. De este modo, la artista pasa a formar parte de los premios musicales más importantes del país, y por ende, a compartir noche con otras artistas de talla internacional. Porque, por supuesto, no será la única cantante que derroche talento y sorprenda esa noche, tal y como se puede ver en nuestro cartel oficial.

El cartel completo

Con Becky Hill como última incorporación, el cartel de esta edición suma 24 nombres. Está claro que este año habrá actuaciones de lo más esperadas, y con nombres como estos, no es de extrañar:

Rosalía

Anitta

David Guetta

Manuel Carrasco

Aitana

Ava Max

María Becerra

Manuel Turizo

Sebastián Yatra

Tiago PZK

Leiva

Juanes

Dani Fernández

Ana Mena

Morat

Chanel

Yungblud

Lola Índigo

Danny Ocean

Marc Seguí

Abraham Mateo

Leo Rizzi

Sangiovanni

Becky Hill

Sin duda, una noche en la que la presencia internacional no faltará, aunque tampoco nos olvidaremos de darle voz a algunos de nuestros artistas patrios más especiales. Un evento en el que ya hemos tenido que colgar el cartel de entradas agotadas, pero que podrás seguir a través de LOS40.com, YouTube y Divinity. ¡No te lo pierdas!