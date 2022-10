Walls: “Mi pelo siempre ha sido motivo de controversia”

¡Por fin ha arrancado Songrisas, el nuevo pódcast de LOS40 y Vitaldent que tiene el objetivo de stalkear las redes sociales de nuestros artistas favoritos! De la mano de Cris Regatero nos adentraremos en las publicaciones más relevantes de los cantantes, todo con el objetivo de recordar esos momentos que les sacaron una sonrisa.

El primer invitado ha sido el artista Walls. El murciano, que está triunfando gracias a su álbum Los niños del parque, se ha convertido en uno de los cantantes revelación del 2022. ¡Y no nos extraña! Tiene talento, flow y unas letras que representan a toda una generación.

Para conocerlo un poco mejor, Walls se ha sentado en el estudio con Cris. El joven no ha tenido problema en hablar sobre la repercusión que ha tenido su disco. Además, nos ha contado algunas anécdotas que ha vivido junto a su madre en los últimos meses gracias a su gira:

“Siempre que terminamos un bolo, mi madre se siente super orgullosa. La tía es una kamikaze y luego se pega la fiesta con todos mis amigos. Ellos la aman”

Sobre las redes sociales

Aunque Walls adora Twitter, reconoce que prefiere no escribir mucho en la red social del pajarito: “Soy más de dar me gustas que de tuitear cosas. Creo que en Twitter a la gente se le va el quico”. Por supuesto, Cris Regatero no ha tenido problema en meterse a ver los posts a los que el murciano le da “me gusta”. Menuda sorpresa se ha llevado cuando ha visto que en una de las publicaciones que le ha dado al corazoncito se ríe de sí mismo, comparándose con una llama. Y es que, tal y como reconoce el artista, tienen un corte de pelo parecido. ¡Esto sí que es tener sentido del humor!

“Mi pelo siempre ha sido motivo de controversia. Ahora me lo quiero tintar”, ha asegurado el artista. Durante la entrevista también hemos querido saber si Walls es adicto al móvil. El cantante reconoce que tiene un problema con TikTok y que no puede parar de ver vídeos. ¡Dale al play y descubre la entrevista completa!