OnePlus tiene listo su Nord N300 5G

OnePlus continúa solidificando su reputación de teléfonos “asequibles pero potentes” con el nuevo Nord N300 5G, que llega para mejorar a su modelo anterior. El N200 se lanzó en julio de 2021, con una batería de 5.000mAh que daba dos días de autonomía y un sistema de cámaras limitado, pero decente.

Parece que caló entre los consumidores, por lo que no es sorpresa que la marca china tenga casi listo su sucesor. El N300 se construye usando las bases del modelo anterior, pero no mejora en todos sus aspectos. Aún así, es un buen teléfono 5G de gama media a un gran precio, cosa que no pueden decir muchos.

Oneplus / Oneplus

El Nord N300 lleva la misma batería de 5.000mAh que el N200, pero ahora soporta carga de hasta 33W, mediante la tecnología SuperVOOC de la propia OnePlus. No tenemos datos exactos de cuanto tarda en cargar el teléfono, pero si juzgamos por costumbre, no debería pasar mucho de la hora para una carga completa. El cargador viene en la caja, cosa que se agradece.

OnePlus ha optado por un procesador Dimensity 810 de MediaTek para este N300 en vez del Snapdragon 480 que llevaba el N200. El cambio le hace mejorar un 20% en velocidad de reloj (2.400 MHz en vez de 2.000 MHz). Esto da una mejor velocidad de procesado, un uso más eficiente de la batería y mejor rendimiento en juegos.

En el resto de apartados hay una de cal y una de arena. En el apartado fotográfico tenemos dos sensores en vez de los tres que tenía el N200, pero la lente principal ahora es de 48MP en vez de los 13MP de su antecesor. La cámara secundaria es de 2MP y la frontal para selfies de 16MP, esto no ha variado.

Oneplus / Oneplus

La pantalla es de 6.56 pulgadas, algo más grande que la del N200, y ofrece un refresco de 90Hz, para una mejor experiencia de navegación. A cambio, la resolución ha bajado de 2.400x1.080 píxeles a 1.600x900 (de FullHD+ a HD+ simplemente). El almacenamiento es de 64GB, pero se puede ampliar hasta a 1TB con microSD.

El teléfono sale en dos colores, y de momento lo hará para los mercados estadounidense y canadiense. En Estados Unidos lo hará el 3 de noviembre a 228 dólares, mientras que para Canadá no hay fecha. Solo habrá un modelo de salida, con 4GB de memoria RAM. Veremos si acaba saliendo en otros países, incluido el nuestro, ya que es una oferta bastante atractiva y asequible.