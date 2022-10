Don Omar y Ozuna zanjan su ‘beef’ con una foto

La relación entre Ozuna y Don Omar nunca ha sido de las mejores del género. Kong y El negrito de ojos claros han protagonizado un beef en el que han dejado muy claro que nunca llegarían a trabajar juntos. Pero si algo nos ha demostrado la vida es que nunca debemos decir "nunca", ya que ahora parece que han conseguido resolver sus diferencias y se han metido en el estudio de grabación.

El beef entre estos dos artistas se remonta a años atrás. Ozuna dejó claro que no quería trabajar junto al reggaetonero porque, según él, no respetaba a las nuevas generaciones. Y es que después de grabar Escápate Conmigo junto a Wisin y Don Omar, Kong decidió no formar parte del proyecto a la hora de grabar el videoclip. Pero eso no es todo. El puertorriqueño colaboró también en Te Quiero Pa' Mí, el tema de Don Omar con Zion & Lennox, pero finalmente este no vio la luz.

Han sido varias las indirectas que se han leído y escuchado a lo largo de todos estos años entre estos artistas, por lo que sus fans daban por perdida una reconciliación. La esperanza es lo último que se pierde, y eso es lo que han demostrado nuestros protagonistas. En una foto publicada por el mismísimo Don Omar, han dejado claro que han dejado sus diferencias a un lado, se han reconciliado y ahora se han metido en el estudio de grabación para dar vida al tema que lleva tantos años pendiente.

🚨 @ozuna X @DONOMAR SERÁ OFICIAL PRONTO.



🔜 Se dará el JUNTE que se pidió durante años 🔝



💭 ¿SE VIENE HIT? pic.twitter.com/FUV3qUrJJu — Ozunismo (@OzunaSiempre) October 26, 2022

Como era de esperar, han sido muchos los artistas que han compartido su emoción en las redes sociales tras la publicación de la foto de Ozu y Don. "Uff el oso y el Rey", dice Wisin. "Combi dura!", añade Yandel. "SE JUNTARON COÑAZO!", dice también Maffio. ¡Todos quieren escuchar lo que va a salir de esta unión!

Esta noticia llega después de la polémica protagonizada por Don Omar, Raphy Pina y Daddy Yankee, que nos remonta también a otro de los grandes beefs del género de la música urbana.

Ahora, tras el lanzamiento de Ozutochi y Monotonía, el negrito de ojos claros y el intérprete de Dale Don Dale han querido retomar el contacto y demostrar que con diálogo y entendimiento, todo tiene una solución.