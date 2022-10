Julieta Venegas confiesa que le escribía las letras a Bad Bunny y que se mandaba mensajes con Rosalía

Julieta Venegas nunca dejará de sorprendernos. Ahora que está promocionando su disco Tu Historia, la artista ha dado una entrevista a S Moda en El País reafirmando su capacidad creativa y la búsqueda de nuevos proyectos en los que se encuentra. Entre los nombres que más ha llamado la atención han sido Bad Bunny y Rosalía.

Durante la charla ha hecho un repaso de sus inicios en la música y en su vida en general, tratando todos aspectos tanto profesionales como personales. Incluso, ha mencionado los 7 años en los que no ha lanzado música nueva, momento en el que ha decidido desligarse de su discográfica y optar por la independencia y la “incertidumbre” que esto conlleva.

Su amor por Bad Bunny

Cuando se lanza la pregunta de cómo surgió su colaboración con el puertorriqueño, Julieta no lo ha dudado y ha confirmado que ella “ama a Bad Bunny”: “Estaba encerrada en casa en pantuflas cuando Tainy, el productor, me dijo que quería que escribiera una respuesta a un tema que cantaba Benito. Yo amo a Bad Bunny y le dije que me lo mandara rápidamente. Fue una fantasía”.

Además, confiesa que muchos de sus amigos “no se creen que yo haya escrito eso”, no si quiera su hija: “Me dijo: “¿Le has dicho a Benito ‘sin miedo papito, ven y dame más’?”. “¡Claro!”, respondí. “Si él me canta ‘lo siento bebé’, ¿qué voy a decir?””.

Rosalía, una referente

En cuanto a la barcelonesa también ha sido un tema muy comentado por la confesión que ha hecho Julieta. Nadie se imaginaría que el referente de una artista como Venegas sería Rosalía: “Marisa Monte me inspira, y también jóvenes como Rosalía. Es excepcional, una diosa”.

Incluso ha explicado que le manda mensajes en muchas ocasiones: “El otro día no me encontraba bien antes de salir a cantar y pensé: “Que diosita Rosalía me cuide”. A veces le escribo por Instagram en plan: “Te amoooooooo””, concluía.