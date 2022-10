Harry Styles se convierte en una criatura marina en el vídeo de ‘Music For a Sushi Restaurant’

A estas alturas nadie duda de que Harry’s House es uno de los discos más importantes del año. Tres años después de triunfar con Fine Line, Harry Styles ha vuelto por todo lo alto con 13 nuevas canciones que han enamorado al público y a la crítica. El británico, que mima cada una de sus producciones, ha vuelto a demostrar que pocos artistas contemporáneos tienen tanta elegancia como él a la hora de pulir una canción.

Aunque han pasado cinco meses desde que saliese a la luz Harry’s House, lo cierto es que Harry sigue sorprendiendo a sus fans. De este modo, la estrella mundial ha lanzado nuevo vídeo musical de una de las canciones del álbum. Se trata, nada más y nada menos, de Music For a Sushi Restaurant, el primer track del disco.

Para la ocasión, Harry ha sorprendido a sus seguidores y seguidoras luciendo una increíble barba que nos recuerda a la que llevó Tom Hanks en la película Naufrago. ¡Esto sí que no lo veíamos venir!

Pero no os asustéis, la barba que utiliza Harry en el vídeo es falsa. El artista nunca se ha dejado esa pelambrera en el rostro. Aunque tenemos que reconocer que no le queda nada mal. A muchos fans del artista les ha gustado este nuevo rostro. ¿Se animará a dejárselo en un futuro?

Harry se convierte en un tritón

Harry, al que le gusta sorprendernos en sus vídeos, se ha convertido en una especie de sirena. Bueno, más bien en un tritón que parece inspirado en la mismísima Úrsula de La Sirenita. Y es que, en lugar de una aleta, tiene tentáculos en la parte inferior de su cuerpo.

Durante el videoclip, Harry es capturado por unos pescadores que lo intentan cocinar. Más tarde se convierte en una atracción de feria con la que ganan dinero. Sin duda, se trata de un vídeo de lo más divertido.



Se trata del tercer vídeo musical que Harry lanza de Harry’s House. Tras As it Was y Late Night Talking, Harry apuesta ahora por Music For Sushi Restaurant: un tema que se encuentra entre los favoritos de los fans. De hecho, como curiosidad, Styles barajó la opción de ponerle este nombre al disco. ¿Os lo imagináis?