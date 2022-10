Dwayne Johnson nos cuenta si restaurá el SnyderVerse y el futuro de ‘Black Adam’

Quién le iba a decir a DC que sería un antihéroe quien salvaría su universo. Al menos, de ese recorrido dudoso que llevaba desde los vaivenes narrativos de los últimos años; que ahora pretende arreglar a golpe de Black Adam. O mejor dicho, de Dwayne Johnson.

El actor se pone en las mallas del personaje para protagonizar una aventura que, más que contar el origen de un héroe, pone el punto de partida a una nueva era de DC. ¿Que cómo lo sabemos con tanta seguridad? No hay que indagar mucho en la película para darse cuenta, aunque ha sido el propio Johnson quien nos lo ha contado.

Además de ser el personaje central, el estadounidense también ha producido la película, por lo que es evidente que se toma muy en serio el proyecto... Y su futuro. De hecho, pudo contarnos la realidad de la violencia de la cinta, que no se podrá ver de momento: "Teníamos mucha más violencia en Black Adam, pero el comité de calificaciones para la edad vino y dijo que teníamos una Rated D (para adultos) muy dura, así que tuvimos que rebajar un poco la violencia. Pero fue con buena intención, porque queríamos mantener la esencia del personaje, que es muy violento. Así que... Hay una versión que tenemos muy dura", nos contó.

Más allá del tono violento de Black Adam —que, vista la película, queda claro que no tiene ningún tipo de clemencia con sus enemigos— también dejó claro que es el turno de los fans. "Puedo garantizar que de este día en adelante, igual que hacemos Black Adam, la Sociedad de la Justicia, y ayudamos a construir el Universo de DC y su nueva era; puedo garantizarte que los fans siempre serán escuchados, y yo siempre estaré dispuesto a oírles", prometía.

¿Habrá Snyderverse de nuevo?

Otro de los temas obligados de la entrevista era, sin duda, el Snyderverse. Zack Snyder dirigió Man of Steel, Batman v Superman: El amanecer de la justicia y Liga de la justicia, aunque su estilo siempre ha dividido a los fans. El apoyo en redes sociales consiguió que su corte de la primera película coral de DC saliera a la luz, algo que solo alentó a los seguidores de la compañía a exigir más películas dirigidas o, al menos, apegadas al universo que había creado.

The Rock no se olvida del fandom, que gracias a su férreo compromiso ha conseguido tantas cosas: "Una cosa que me ha molestado a lo largo de los años es que nadie se dirigía a los fans, nadie hablaba con ellos, nadie estaba dando un paso al frente y decía, "os escuchamos, estos son nuestros planes, quizá no cuadren con los vuestros, pero esto es lo que vamos a hacer". Esto nunca estuvo encima en la mesa. Y cuando algo así no está, no hay un liderazgo al frente o escuchando qué preocupaciones hay entre tu gente, entre tus fans, la gente se siente ignorada. Y cuando la gente se siente ignorada, sienten que les han faltado al respeto, y cuando sienten esto, se enfadan", relataba.

Por ello, lo deja claro: "Para nosotros haciendo Black Adam, lo más importante para nosotros es reconocer todas las películas que Zack Snyder ha hecho, porque, para nosotros... Cuando hablo de que esta es la nueva era del Universo DC, el origen del Universo DC empezó con Zack y sus películas. Y no solo solo deben estar reconocidas, que es por lo que nosotros hemos reconocido a toda la Liga de la Justicia en nuestra película, pero en cierto punto, alguien debe hablar a sus fans, que han sido muy pasionales con el SnyderVerse".

Si no te quieres perder ninguna de las declaraciones de Dwayne Johnson, no te pierdas la entrevista completa sobre estas líneas. Dale al play, ¡y entérate de todo!

Black Adam ya está disponible en cines.