Ryan Murphy desvela la petición de Evan Peters que no cumplió (y que le hizo interpretar a Jeffrey Dahmer)

El binomio Ryan Murphy-Evan Peters siempre funciona en la ficción, y la prueba está en alguna que otra plataforma. El actor estadounidense siempre ha confiado en los proyectos del creador y viceversa, dejándonos productos de éxito como Dahmer. Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer.

La agobiante serie sobre uno de los asesinos más sanguinarios y crueles de la historia contemporánea ya es una de las más exitosas de toda la plataforma de streaming, por no hablar de todo el reconocimiento que están teniendo ambos. Eso sí, en un principio todo iba a ser bastante diferente... Aunque para Murphy parecía imposible.

Según ha recogido el medio The Hollywood Reporter, el creador ha confesado lo que le pidió antes de empezar con el proyecto del asesino en serie; pese a que terminó haciéndole caso omiso. El actor, tras haber trabajado con él mano a mano en American Horror Story, le fue muy claro: quería interpretar a alguien "normal".

La idea de Evan era dejar atrás a los papeles tan turbios que venía interpretando desde hace una década, e incluso quizá hacer una comedia romántica. Lejos de temer encasillarse, lo que quería Peters era cambiar su registro, quizá para dejar atrás la oscuridad de los personajes que Murphy le ha aportado a lo largo de los años.

No hay que olvidar que un papel que le impulsó a la fama fue el adolescente delictivo —y posterior fantasma— de la primera temporada de American Horror Story, Murder House; así como otros en diferentes etapas de la serie como Hotel o Cult, entre otras. Por ello, se merecía un largo descanso alejado de la criminalidad en la ficción.

Los planes otros planes de Murphy para él

Aunque al principio Murphy respetó su petición, terminó por declinarla. Hizo un cásting a más de cien personas para interpretar a Jeffrey Dahmer, pero no terminaron de encajarle; por lo que un día después fue a Peters con el guion.

"Me llamó al siguiente día, y me dijo, "es todo un desafío. Es tan difícil que tengo que decir que sí, incluso estando aterrado por ello"", confiesa que le dijo sobre el proyecto. Por lo que se puede leer, el proyecto le atrapó tanto desde el primer momento que no pudo evitar olvidarse de su petición y centrarse en esta nueva interpretación, tal vez una de las más despiadadas —y por desgracia, basada en hechos reales— de toda su carrera.

Peters se preparó el personaje, grabó la serie... Y el resto, es historia. Ahora es todo un éxito entre el público, y seguramente sea una de las series clave de este 2022, por lo que se puede decir que el actor ha hecho muy bien su trabajo. ¿Significa eso que le veremos en un futuro cercano protagonizando una comedia romántica a las órdenes de Ryan Murphy?

Dahmer. Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer está disponible en Netflix.