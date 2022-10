Rihanna eclipsa la première de ‘Black Panther’ (o cómo convertirse en la Reina de Wakanda con un outfit)

Este año había dos acontecimientos esperados por mucha gente: el estreno de Black Panther y el regreso musical de Rihanna. El primero estaba garantizado, el segundo, en el aire... Pero lo que nadie podría imaginarse es que vendrían de la mano. Y menos, que Rihanna acabara deslumbrando en la première mundial de la película.

Pese a que se estrena el 11 de noviembre, Hollywood ha recibido el evento como solo Marvel Studios sabe hacerlo. Una gran alfombra morada, un photocall con el título de la película como gran protagonista y todo el reparto paseando por allí fueron suficientes para avisar de que el MCU estaba a punto de recibir una de sus películas más importantes. Hasta que llegó ella, claro.

Rihanna aterrizó en la alfombra de la première con su chico, A$AP Rocky, y lo hizo con un outfit que la convirtieron en la legítima reina de Wakanda —con permiso del ya eterno Chadwick Boseman, claro— justo antes de entrar en la proyección. Pese a que compartió momento con otros nombres tan esperados como Kevin Feige, Angela Basset o Letitia Wright, su presencia fue de lo más destacado. No te pierdas su conjunto:

Rihanna deslumbrando en la alfombra. / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

La cantante apareció con un radiante vestido futurista drapeado que se asemejaba a unas ondas, acompañado con unos guantes de ópera como complemento. El vestido pertenece a la colección de Rick Owens de Otoño/Invierno 2022, y está elegantemente presentado con lentejuelas en color oliva.

Más allá de deslumbrar con un look estelar —más cañero que su nueva balada Lift me up, desde luego—, Rihanna también fue protagonista por otra razón. Además de ser el nombre de moda por haber vuelto a la música con una canción original para la película, este posado ha sido su primera aparición pública en meses.

Rihanna y A$AP Rocky en la alfombra morada. / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Aunque durante la gestación ha copado titulares gracias a los looks pre-mamá que ha ido presentando por distintos eventos y alfombras del mundo, tras el parto no había atendido ninguna convocatoria de este calibre como lo ha hecho ahora. Por ello, su llegada fue de lo más especial.

Una vez más, Rihanna fue la gran protagonista de la noche en una velada en la que no se esperaba que lo fuera. Sin duda, supo captar el código de vestimenta que muchos tomaron como oficial y hacerlo totalmente suyo, una costumbre que suele replicar en sus galas más mediáticas.

Sea como sea, la de Barbados ya ha puesto su granito de arena para la película, quizá como una maniobra para llegar aún más lejos en esta nueva era musical. Ahora solo queda esperar cuál es su próximo movimiento, pero seguramente venga acompañado de otro posado en otra alfombra que vuelva a convertirla en el centro de todas las miradas; algo de lo que sus fans ya tenían muchas ganas.