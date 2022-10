Apple confirma el paso futuro al puerto USB-C

Era inevitable, y siguiendo los mandados de la legislación europea que requiere que el puerto USB-C se convierta en el nuevo estándar, Apple ha acabado confirmando que cumplirá con la ley. Esto hará que cambie su puerto Lightning por el USB-C en los futuros iPhone.

El vicepresidente de marketing global, Greg Joswiak, lo dejó claro en una entrevista realizada por el Wall Street Journal, confirmando que “obviamente, tenemos que cumplirlo.”

Joswiak no dijo exactamente cuando se producirá el cambio, ya que la ley no entra en vigor hasta 2024, por lo que es posible que el iPhone 15 aún use el puerto Lightning. Pero la verdad es que los rumores indican que Apple podría no esperar tanto para el cambio, y que el iPhone 15 ya llegaría en 2023 con puerto USB-C.

El gerente de la compañía de Cupertino tampoco confirmó si este cambio se aplicará de forma global o solo en Europa, por lo que hay cierta incertidumbre.

De la entrevista se saca en claro que este es un cambio que la compañía no desea hacer. A pesar de haber cambiado ya a USB-C en iPads y Macs, Joswiak declaró que eso creará un montón de desperdicios electrónicos, ya que los cientos de millones de cables Lightning existentes en el mundo ya no se podrán usar con productos futuros.

Apple saltará al USB-C. / Futuro

Este punto puede significar que aún veremos el puerto Lightning de algún modo, pero desarrollar y producir iPhones con diferentes puertos de conexión para diferentes regiones crearía un nivel extra en los costes y de molestia que se podría evitar con un cambio global.

Joswiak es de la creencia que Apple, haciendo que los cables se puedan desenganchar del cargador, había encontrado un buen balance que no incomoda a los usuarios, y que este movimiento forzado hacia el USB-C no es lo mejor para la mayoría de clientes.

También apuntó que los diferentes gobiernos ya trataron de convertir en estándar el conector micro-USB en el pasado, y que si eso hubiera pasado no existiría ni el cable Lightning o el USB-C, ambos superiores al micro-USB.

Todas son razones más que válidas, pero el movimiento de Apple al USB-C en otros productos, el crecimiento en popularidad de la carga inalámbrica o los rumores de un iPhone sin puerto para el cargador, hacen pensar que los días del puerto Lightning están contados, con o sin interferencia de la Unión Europea.