Morat y Feid quieren ‘Salir con Vida’ de esa relación de una noche

Morat se ha lanzado a crear un tema diferente a los que nos tiene acostumbrados junto a Feid, el artista que le ha dado su toque urbano. Juntos han creado la combinación perfecta mezclando los dos estilos. La canción ha tenido una gran acogida, ya que en solo unas horas han alcanzado un millón de reproducciones en YouTube.

Muchos seguidores apostaban por el lanzamiento de esta colaboración, algo que confirmó la banda a través de redes sociales. “El jueves hay música nueva de Morat con Feid”, comentaron junto a la portada del single, cumpliendo el sueño de muchos fanáticos.

A lo largo del sencillo, los artistas se ponen románticos y le cantan a esa persona especial que no quieren que se vaya porque llena sus corazones. “Quién lo iba a pensar, que tú me escogieras una noche cualquiera entre la multitud”, comienzan cantando al principio, explicando cómo comenzó toda la historia de amor. Como ya había conseguido Morat en otros temas, no vas a poder parar de pensar en tu pareja o crush a lo largo de los tres minutos que dura.

Un videoclip diferente

En las últimas semanas nos hemos acostumbrado a ver vídeos que parecen películas dignas de la gran pantalla, pero los cantantes han decidido crear un clip diferente sin perder la esencia de la canción y que ha triunfado en redes. Cuando comienza van apareciendo los integrantes de Morat como si se hubiesen peleado con alguien, ya que tienen sangre o la nariz rota.

Tras esto nos abren la puerta, literalmente, a un club privado en el que están jugando al golf o a los dardos con cuchillos. Lo que más destaca a lo largo de las imágenes son las marcas blancas que van apareciendo mientras paran el vídeo y colocan diferentes fotos del lugar como si de un collage se tratara.

El lanzamiento tiene todas las papeletas para ser un futuro hit con la firma de Morat y Reik, quienes han creado la banda sonora para terminar el mes con buen pie. ¿Cuál es la parte que más te ha gustado?